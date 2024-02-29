理解基層焦慮！　藍委籲：黨團決策後 「大門大路對外說明理由」

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院今日舉行委員會召委選舉，對於國民黨原先說好要「禮讓一席召委給白營」，結果卻在今早開會決議支持自己的召委人選，國民黨立委牛煦庭表示，他明白基層的焦慮和不滿；因此，今日在黨團大會也建議，未來黨團做出決策之後，不妨由幹部代表，大門大路地對外說明理由，這不只是避免各種版本到處發酵，也是回應新時代人民對於公開透明期待的方式。

牛煦庭今日在臉書發文表示，內政委員會召集委員選舉結果，黨團成員一致支持資深有經驗的高金素梅委員，也感謝民眾黨立委麥玉珍共同支持，讓高金委員順利當選。

「禮讓召委的前提是民眾黨有意願，也要經過兩黨黨團的談判達成具體合作共識，才會成局。」牛煦庭指出，這幾天，大家都在等待相關訊息，才能清楚向支持者說明，到了今早黨團大會，確認並沒有具體進展之後，國民黨當然就是自提人選，照章辦事。

牛煦庭強調，他明白基層的焦慮和不滿，但在國會，他們面對的是經驗老道、擅長分化對手的民進黨，審慎以對，有其必要。因此，他今天在黨團大會也建議，未來黨團做出決策之後，不妨由幹部代表，大門大路地對外說明理由，這不只是避免各種版本到處發酵，也是回應新時代人民對於公開透明期待的方式。