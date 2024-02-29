誘惑太多！4星座「感情危機」來了　雙子狂吸異性陷三角戀

▲有4星座今年上半年因誘惑太多，恐衝擊目前的戀情。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾點名，今年上半年有「4個星座」感情誘惑多，恐掉入桃色陷阱中，這段期間可能掀起三角戀風暴、遇到欺騙感情的渣男渣女，而這些都來自現實生活或虛擬的網路交流，對目前的戀情帶來衝擊，甚至引發一連串無法收拾的後果。他提醒上榜星座需保持警惕、慎選對象，才不會惹麻煩上身。

艾菲爾盤點2024上半年感情爆發危機「星座Top4」，請同時參考太陽與上升星座：

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第4名：金牛座

雖然金牛座上半年的感情運勢強旺，容易遇到不錯的對象，也可能實現戀愛、結婚生子的夢想。但也可能面臨感情的選擇和困難，需要謹慎處理感情中的灰色空間。金牛座要小心，不要被自己的貪心或好色所左右，必須忠於自己的感情，也尊重對方的感受。建議理性看待愛情，勿被一時衝動或慾望所影響，考慮清楚雙方的需求與意願，才會幸福。

第3名：天蠍座

天蠍座上半年感情運勢較低迷，可能在網路上或虛擬平台上遇見心動對象，並且投入很多時間與心力去維繫這些虛擬的戀愛，但終究不會有實際結果，甚至遭到對方玩弄或欺騙情感。建議天蠍座在處理感情時要保持冷靜與理智，勿輕信網路上的陌生人，多加警惕與留心對方的言行舉止，以免受到傷害。

▲處女座可能會遇到「只想玩玩」的爛桃花。（示意圖／pakutaso）

第2名：處女座

今年上半年的感情運勢比較起伏！處女座可能墜入愛河，陶醉在甜蜜氛圍中，但這些人可能不是真心想要和你長久相處、只是想玩玩而已。處女座要警惕這些甜蜜陷阱，別輕易付出感情，也別被對方的花言巧語所迷惑，必須維持判斷力。在感情方面也不要急著投入，多觀察對方的態度與言行，慎重考慮是否值得信任與付出。

第1名：雙子座

2024上半年雙子座的感情可能出現波折，因為你的魅力與好奇心會吸引不少異性的注意，甚至會掀起三角戀的風暴，要小心處理自己的感情，不要陷入糾纏不清的狀態，否則可能傷了自己與對方的心。此外，雙子座也容易受對方外表或甜言蜜語所誘惑，保持冷靜看清對方的心思，對於別人的承諾，多留一些空間給自己，深思每次的感情進展。