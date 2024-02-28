　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

失智翁春節期間夜裡離家　警方漏夜找人在加油站尋獲助一家團圓

▲老翁春節期間離家、女兒急報案，草屯警連夜尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲老翁春節期間離家、女兒急報案，草屯警連夜尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節假期本是家人團聚時刻，一名罹患失智症的草屯鎮莊姓老翁卻於年節期間的深夜獨自外出，家屬遍尋不著後報案；所幸警方經一夜尋找，隔天清晨在一家加油站尋獲老翁並帶返所照護，並通知家屬帶回，總算讓一家人能團圓過新年。

草屯警分局指出，莊姓老翁的女兒當天到中正派出所報案，指莊翁已高齡80歲，有失智症狀，在春節期間夜裡趁家人未注意的時候，獨自離開家門，經詢問鄰居、親戚均遍尋不著，無人知道老翁去向；警方獲報後立即通報緊急協尋，警員莊立群、林政萱2人研判老翁行動不便，應無法走遠，便在其住家附近道路、巷弄中積極尋找，然而天色昏暗且無明確去向，並未尋獲。

▲老翁春節期間離家、女兒急報案，草屯警連夜尋回。（圖／記者高堂堯翻攝）

直至隔天天亮，莊、林2人巡邏經過中正路上的新豐加油站，發現一名老翁於加油站內休息，經查證確認為通報緊急協尋之失蹤人口莊翁，因他經一晚行走疲累不堪，警方便將其帶返派出所休息，並通知家屬到所撤尋；整夜心急如焚的家屬，見到老父親安然無恙，終於放下心中大石，並感謝警方連夜協助找回，才讓全家人可以闔家團圓、歡度春節假期。

分局長劉千祥表示，莊、林2位同仁於接獲緊急協尋通報後，能夠立即積極尋找，除協助民眾一家團圓外，也避免了未知的危險，深獲民眾讚譽，對提升警察形象具有正面助益，殊堪表揚。

ET快訊
懷胎診斷「手指異常」！媽堅持生下雙胞胎…女嬰霸氣一幕感動醫
徐亨破產「鬆口想改行」　求工作機會：我過氣了
晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」　一天一餐蟲蟲吃到飽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿谷小半天竹夢森活節開幕　即日起至3／3周末上午體驗竹筒飯DIY

縣議員媒合會計師公會捐2500斤白米　南投社福單位弱勢獲及時資源

失智翁春節期間夜裡離家　警方漏夜找人在加油站尋獲助一家團圓

桃園燈會最後倒數　快來感受穿越古代「漢服提燈夜遊」

內海國小記者出任務　訪問師長樂學媒體識讀

太思科技推半導體設計平台　銜接台印車載半導體供應鏈

嘉義縣梅山療癒山林步道之旅 　綠意盎然輕旅行新景點

高中棒球硬式木棒組冠軍戰決戰嘉義市　穀保2：1力退平鎮

花蓮春節垃圾爆增33% ！縣府攜手台泥加強去化　解決堆置問題

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

橘貓吵架狂碎唸「我好餓」　見奴才不理...喵拳敲鏡頭

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

鹿谷小半天竹夢森活節開幕　即日起至3／3周末上午體驗竹筒飯DIY

縣議員媒合會計師公會捐2500斤白米　南投社福單位弱勢獲及時資源

失智翁春節期間夜裡離家　警方漏夜找人在加油站尋獲助一家團圓

桃園燈會最後倒數　快來感受穿越古代「漢服提燈夜遊」

內海國小記者出任務　訪問師長樂學媒體識讀

太思科技推半導體設計平台　銜接台印車載半導體供應鏈

嘉義縣梅山療癒山林步道之旅 　綠意盎然輕旅行新景點

高中棒球硬式木棒組冠軍戰決戰嘉義市　穀保2：1力退平鎮

花蓮春節垃圾爆增33% ！縣府攜手台泥加強去化　解決堆置問題

嘉義市公費流感疫苗　擴大6個月以上未接種民眾接種

蔡正元酸國際橋牌社「一群低智商編演」！導演嗆：歡迎客串三中案

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

相關新聞

花蓮春節垃圾爆增33% 　縣府攜手台泥加強去化

花蓮春節垃圾爆增33% 　縣府攜手台泥加強去化

花蓮縣政府以「促進民間參與公共建設法」結合民間機構台灣水泥股份有限公司和平廠內興建「再生資源利用中心（含一座氣化爐）」，以水泥旋窯結合氣化爐處理家戶垃圾，於去年12月15日正式開始營運，花蓮轄內垃圾不需仰賴外縣市協助處理。

茂谷柑還沒吃完　農糧署教戰3步驟自製「大吉大利糖葫蘆」

茂谷柑還沒吃完　農糧署教戰3步驟自製「大吉大利糖葫蘆」

1種失智症是假的！　精神科醫揭「5特徵」常被誤會

1種失智症是假的！　精神科醫揭「5特徵」常被誤會

2月反常高溫致　南投婦中暑馬路中央昏頭打轉

2月反常高溫致　南投婦中暑馬路中央昏頭打轉

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

陸春節「肛裂」人數暴增！醫：多為年輕人

關鍵字：

春節老人失智症離家失蹤協尋

讀者迴響

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面