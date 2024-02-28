失智翁春節期間夜裡離家　警方漏夜找人在加油站尋獲助一家團圓

▲老翁春節期間離家、女兒急報案，草屯警連夜尋回。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節假期本是家人團聚時刻，一名罹患失智症的草屯鎮莊姓老翁卻於年節期間的深夜獨自外出，家屬遍尋不著後報案；所幸警方經一夜尋找，隔天清晨在一家加油站尋獲老翁並帶返所照護，並通知家屬帶回，總算讓一家人能團圓過新年。

草屯警分局指出，莊姓老翁的女兒當天到中正派出所報案，指莊翁已高齡80歲，有失智症狀，在春節期間夜裡趁家人未注意的時候，獨自離開家門，經詢問鄰居、親戚均遍尋不著，無人知道老翁去向；警方獲報後立即通報緊急協尋，警員莊立群、林政萱2人研判老翁行動不便，應無法走遠，便在其住家附近道路、巷弄中積極尋找，然而天色昏暗且無明確去向，並未尋獲。

直至隔天天亮，莊、林2人巡邏經過中正路上的新豐加油站，發現一名老翁於加油站內休息，經查證確認為通報緊急協尋之失蹤人口莊翁，因他經一晚行走疲累不堪，警方便將其帶返派出所休息，並通知家屬到所撤尋；整夜心急如焚的家屬，見到老父親安然無恙，終於放下心中大石，並感謝警方連夜協助找回，才讓全家人可以闔家團圓、歡度春節假期。

分局長劉千祥表示，莊、林2位同仁於接獲緊急協尋通報後，能夠立即積極尋找，除協助民眾一家團圓外，也避免了未知的危險，深獲民眾讚譽，對提升警察形象具有正面助益，殊堪表揚。