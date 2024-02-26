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大陸 大陸焦點 特派現場

陸春節「肛裂」人數暴增！　醫師：多為年輕人大魚大肉吃太多

▲。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲吳先生近期因「肛裂」求診。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

寧波一名25歲的吳先生（化名）近日在家人的攙扶下來到醫院就診，原因為過年期間飲食習慣以大魚大肉為主，導致排便不順，甚至造成「肛裂」。寧波一醫院崔巍醫師表示，近期多名20至30歲的年輕人，因過年飲食習慣造成肛裂，上門求診。

據《中新網》報導，吳先生在春節期間正好碰上表哥結婚，整個家族喜氣洋洋，從除夕開始天天大魚大肉。他從初二開始，覺得排便很費力，原本一天一次的規律，變成三天才一解，還相當吃力。

▲。（示意圖／CFP）

▲吳先生在春節期間攝取大量魚肉。（示意圖，非本文當事人／CFP）

初六上午，他坐在馬桶上準備排便，突然感到肛門處傳來一陣撕裂般的劇痛。吳先生表示，「痛到讓我叫了出來，隨後發現鮮血已經染紅了馬桶內，我以為自己是痔瘡犯了，隨便用了一點痔瘡藥膏，沒當回事，覺得過幾天一定會好。」

然而，接下來幾天吳先生肛門的疼痛感，絲毫沒有減少。他開始擔心去排便，甚至刻意忍耐，如廁愈發疼痛的狀況，最終讓他忍耐不住，只好至醫院求診。

崔醫師表示，「他的肛管上有一個小裂口，也就是肛裂。因近期吳先生的飲食基本上以肉食為主，蔬菜攝取非常少，出現大便乾結、難解，最終導致了肛裂。所幸，他的狀況不嚴重，治療及時。」

醫師也呼籲，像吳先生類似的病患近期大增，且皆因差不多的原因肛裂，節日期間仍應保持蔬菜的攝取量。

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關鍵字：

肛裂寧波春節飲食習慣排便

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