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社會 社會焦點 保障人權

2／19全台破百測站飆30度↑　南投婦中暑馬路中央昏頭打轉獲救

▲南投7旬老婦出門購物突中暑，經中興警民合作救援、送醫後無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投7旬老婦出門購物突中暑，經中興警民合作救援、送醫後無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年2月屢屢出現反常高溫，南投市一名70多歲邱姓老婦日前外出購物，因不耐酷熱而中暑，竟昏頭轉向、在馬路中央持續踱步打轉，險象環生，所幸附近店家業者發現有異，立刻將邱婦帶回、提供茶水消暑並報警，警方到場再打119送醫救治，身體狀況才好轉。

本案發生於2月19日，據中央氣象局監測資料，當天全台竟有破百測站出現超過30度以上高溫，中興警分局指出，光明派出所於中午12點多獲報，舊監理站對面早餐店有一名走失老婦人，巡佐黃進玉、警員莊雅萍趕抵現場，發現老婦癱坐椅子上意識不清，身體呈現高溫狀態；店員告知警方，老婦方才於馬路中央持續打轉、疑似中暑。

▲南投7旬老婦出門購物突中暑，經中興警民合作救援、送醫後無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝）

但老婦意識不清，無法正常飲水亦無法正確表達，警方隨即通知救護人員到場救治，並由店員持續餵水，經員警不斷詢問，老婦才喃喃念出一組電話號碼；等到消防隊員到場檢查，確認老婦體溫過高、緊急送衛福部南投醫院救治，員警也將老婦提供號碼加入line好友，與其夫取得聯繫，其夫連忙趕至醫院探視，發現妻子狀況好轉許多，也可以溝通，頻頻感謝警方及熱心民眾幫忙，直呼「有警察真好」。

▲南投7旬老婦出門購物突中暑，經中興警民合作救援、送醫後無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局提醒民眾，儘量避免曝曬在炙烈炎陽下，記得隨時補充水分，勞動時，如果出現頭昏、耳鳴、眼花、汗太多、注意力不集中等症狀時，表示已有中暑前兆，應立即至陰涼處休息，補充水分和鹽，以預防進一步發生中暑，尤其年長者，體弱家人更應特別注意，以防止憾事發生。

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