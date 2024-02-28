茂谷柑還沒吃完　農糧署教戰3步驟自製「大吉大利糖葫蘆」

▲茂谷柑是過年應景的水果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值柑橘產季，象徵「大吉大利」的當季茂谷柑，是春節期間不可或缺的水果，農糧署臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」建議民眾可把過年期間還沒吃完的茂谷柑，製成「大吉大利糖葫蘆」，只要準備好柑橘、細砂糖、水即可輕鬆完成。

農糧署表示，每年10月到隔年2月都是柑橘類產季，國產柑橘種類豐富，富含維生素、礦物質及膳食纖維，食用方便又能補充滿滿的維他命C，常見的有椪柑、桶柑、茂谷柑，而過年期間茂谷柑正當季，果型扁圓福泰，色澤金黃亮麗，代表大吉大利，向來是春節拜訪親友的送禮首選。

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▲農糧署教戰茂谷柑製成糖葫蘆的方法。（圖／農糧署提供）

農糧署也在臉書粉專教戰，只要簡單3步驟就可在家自行製作「大吉大利」糖葫蘆。製作前先準備5至6顆果形完整、蒂頭新鮮、飽滿有重量、結實有彈性的柑橘、番茄10顆、細砂糖200克、水100克。

第1步驟先剝橘子，再用筷子將水果串起，可放幾顆番茄增添配色；第2步驟在鍋中加入砂糖和水，以中火煮至砂糖融化，再關小火保溫；第3步驟將水果串快速放入鍋中滾動，使其表面包裹糖漿，接著放涼便大功告成。

過年期間不免購買大量水果拜拜或團圓之用，農糧署也提供柑橘保存訣竅，可以延長柑橘存放時間，因柑橘果皮有保鮮作用，不需放入冰箱存放；若覺得酸度較高，可放置陰涼處幾天，酸度會下降，食用風味會更佳；如果一次購買量較多，應避免疊壓、篩選挑出發霉損傷者，也可用保鮮膜分別封存，延長保存時間。

▲茂谷柑的保存方法。（圖／農糧署提供）