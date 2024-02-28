花蓮春節垃圾爆增33% ！縣府攜手台泥加強去化　解決堆置問題

▲因應垃圾量爆增，花蓮縣府提高垃圾載運入料並力求去化效率。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府以「促進民間參與公共建設法」結合民間機構台灣水泥股份有限公司和平廠內興建「再生資源利用中心（含一座氣化爐）」，以水泥旋窯結合氣化爐處理家戶垃圾，於去年12月15日正式開始營運，花蓮轄內垃圾不需仰賴外縣市協助處理。

自台泥再生資源利用中心開始營運以來，協助減緩轄內各掩埋場逐漸趨近飽和情形；交通部公路局遇到連續假期常實施禁止21公噸以上大貨車通行蘇花公路路段，今年1月及2月分別因元旦及春節連假，導致進場量受到影響。

台灣民間習慣於除夕前進行大掃除，因此將除夕前一週訂為國家清潔週，方便民眾清理家中大型垃圾，加上春節返鄉過年及旅遊人潮眾多，垃圾量也隨之增加。元旦及春節連假期間每日平均垃圾產生量分別為164.8及185.8公噸，相較於去年12月為140.3公噸，垃圾量分別增加20%及32%。其中花蓮市由於人口較為密集，且大部分為住商混合類型，加上東大門夜市吸引國內外遊客，2月份平均每日垃圾產生量為79.95公噸，相較於去年12月的60.25公噸，增加幅度達33%。

花蓮縣為因應上述垃圾量增加之情形已加強轉運，統計去年12月至今年2月花蓮縣垃圾進場量為5,560公噸，超過垃圾清運量的5,531公噸，花蓮縣環境保護局力求提高去化效率。

目前花蓮縣堆置及打包待處理垃圾約10萬公噸，由於打包垃圾轉運前需經過處理且較不易產生異味，花蓮縣政府針對轄內各鄉鎮市掩埋場堆置情形進行評估後，優先規劃處理每日產生之垃圾及掩埋場堆置垃圾，盡快將較容易產生異味之垃圾去化完畢，減少對附近民眾的影響。

花蓮縣環境保護局也提醒各位鄉親，垃圾問題還是需要從源頭開始減量，呼籲民眾做好垃圾減量及資源回收分類，共同維持花蓮美麗的環境。除藉由「再生資源利用中心」解決本縣垃圾堆置及去化問題，也結合環境教育及在地人文，向民眾倡議環境永續，引起大家對花蓮這塊土地的關心，一起守護舒適宜居美花蓮。