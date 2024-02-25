　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市黃金風鈴木盛開　賞花秘境大公開

▲▼ 黃金風鈴木迎花期 嘉市賞花秘境公開！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃金風鈴木迎花期，嘉市賞花秘境公開。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市迎黃金風鈴木花季，在賞花熱點軍輝橋八掌溪堤防旁，黃金風鈴木正熱情的綻放，2月下旬至3月初是最佳賞花期，黃金風鈴木將開成燦爛奪目的金色隧道迎接每位遊人，看起來相當浪漫。嘉義市政府歡迎民眾把握花期，來嘉賞花。提醒民眾，欣賞美景時留意人車安全，勿攀折樹枝花朵，讓更多人一同感受黃金璀璨。

▲▼ 黃金風鈴木迎花期 嘉市賞花秘境公開！ 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市兼具豐厚人文底韻與自然美景，不論哪個季節來嘉，都能帶給旅人耳目一新的感受。嘉義市的黃金風鈴木近日迎來盛開花期，軍輝橋兩旁河堤步道正是知名的賞花景點，漫步金色隧道間，拍下專屬這個季節的美照，正是「打開春天」最浪漫的方式。

▲▼ 黃金風鈴木迎花期 嘉市賞花秘境公開！ 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長也介紹，除了散步，騎著自行車或乘坐低底盤電動公車漫遊城市，也能感受另一種悠閒與愜意。嘉義市持續推動綠色低碳的雙B（電動公車、YouBike）公共運輸服務，深受各界好評。市區公車「光林我嘉線」是全台第一條城市觀光路線，路線串連市區各景點，英倫風造型也相當吸睛；此外，公共自行車（Youbike2.0）租賃系統借還便利，里里有站點，讓嘉義市公共運輸路網更綿密。領先全國導入的Youbike2.0E電輔車，更是讓騎自行車上山爬坡成為一件時尚且優雅的事，陪伴遊客以最剛好的速度慢遊，領略嘉義市多元的小城魅力。

▲▼ 黃金風鈴木迎花期 嘉市賞花秘境公開！ 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處表示，2月起春暖花開，嘉義市進入連續特色花期，繼洋紅風鈴木為城市點綴粉紅浪漫後，黃金風鈴木也陸續接棒盛開，4月在東義路「圓林仔社區」裡有兩百棵油桐花，是全台灣最早盛開的雪白桐花林；後庄里的盧厝堤防邊，有一條藍花楹道， 5月藍花楹紫花飄落，將鋪上一層淡紫色地毯，是嘉義人賞花祕境；6月為阿勃勒盛開花季，市區世賢路、自由路一片金黃，如同初夏的陽光般朝氣又熱情。歡迎民眾來嘉賞花，搭配市府創新推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典（https://pse.is/5l69wx），在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，打造獨一無二的人文生態之旅。

 
ET快訊
《炸裂女孩》藍隊唱歌大翻車　關詩敏遭疑「失職」回應
快訊／統一獅前日籍教頭大石彌太郎過世
實況主自爆婚後出軌！約網美開房6次　小S傻眼
閉門共識「召委讓白一席、司法不讓」　資深藍委嘆：被當成細漢
沉迷整形　網紅周楚娜出道！近照網驚：成鬼了
13歲棒球少年遭撞飛！當場昏迷送加護病房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕　近60萬遊客參加蜂炮103人受傷

日美韓16個國際城市聯合拜會　黃偉哲感謝出席台灣燈會啟燈

2.5萬人搶當貓奴中籤率萬分之6 　嘉縣2／29直播抽出認養人

屏東高樹鄉舊寮國小裁併校引風波　地方反彈今請願提3訴求

嘉義市黃金風鈴木盛開　賞花秘境大公開

台東市元宵遶境首日平和有序　警務求平安圓滿

桃園燈會「人潮滿出來」　蘇俊賓：感謝市民用腳肯定

雲林北港「龍耀雲騰慶元宵」 湧進數千遊客禮讚媽祖

了解家鄉建設！花蓮玉里竹林橋重建吊樑　邀高寮國小師生觀摩

徐榛蔚訪美第3站！佛光山西來寺禮佛　敲響祈福鐘慶祝元宵節

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

典典寶寶KTV初體驗「伴奏.伴舞」都OK　劉子銓看七朵花MV笑趙小僑：膚色很健康

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕　近60萬遊客參加蜂炮103人受傷

日美韓16個國際城市聯合拜會　黃偉哲感謝出席台灣燈會啟燈

2.5萬人搶當貓奴中籤率萬分之6 　嘉縣2／29直播抽出認養人

屏東高樹鄉舊寮國小裁併校引風波　地方反彈今請願提3訴求

嘉義市黃金風鈴木盛開　賞花秘境大公開

台東市元宵遶境首日平和有序　警務求平安圓滿

桃園燈會「人潮滿出來」　蘇俊賓：感謝市民用腳肯定

雲林北港「龍耀雲騰慶元宵」 湧進數千遊客禮讚媽祖

了解家鄉建設！花蓮玉里竹林橋重建吊樑　邀高寮國小師生觀摩

徐榛蔚訪美第3站！佛光山西來寺禮佛　敲響祈福鐘慶祝元宵節

理想混蛋才成軍6年！　團員突放話「斷聯」：要與世隔絕

越難過就越冷靜的3大星座！Top 1喜歡掌控一切包括情緒　不想做出錯誤決定

統一獅前日籍教頭大石彌太郎過世享壽80歲　率獅2連霸赴日奪冠

《炸裂女孩》藍隊唱歌大翻車　關詩敏遭質疑「隊長失職」長文回應

中國用語、簡體字洩底！　逾300微博帳號瘋傳「打擊海巡」假訊息

2024鹽水蜂炮順利圓滿落幕　近60萬遊客參加蜂炮103人受傷

快訊／5歲童鑽繩洞「一腳踩空」卡住大哭　父母急叩消防救援

冷颼颼泡湯去！竹縣「4處溫泉」推薦　最新大眾湯、南國風都有

宇宙人阿奎揪愛兒上鏡！　搶先曝光演唱會嘉賓

音樂老師自爆婚後出軌！　約網美開房6次「天時地利人合」小S聽傻眼

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

台南土雞場確診禽流感撲殺12794隻防堵

台南鹽水蜂炮200萬支蜂炮點燃元宵節　

遺忘關閉爐火釀火災南消及時滅火

提燈大排長龍　男童擁全套多多龍最狂

2024台灣燈會璀璨啟燈蔡英文台南賞燈

戶外歌仔史詩音樂劇《1624》盛大開演

松柏嶺受天宮辦擔米糕桃祝壽儀式　

即／台中太平百戶大停電！民眾困家中

女山友獨攀合歡山北峰　迷路受傷獲救

「香辣豬肉乾」含蘇丹色素提醒市民勿食用！

埔榮附設護理之家為住民安排元宵燈籠DIY

桃園燈會人潮滿滿　蘇俊賓：感謝市民用腳肯定

網傳多組「當紅韓團」4月齊聚高雄開唱

更多熱門

相關新聞

嘉義市「寶寶龍」提燈　2/21連續三天發送

嘉義市「寶寶龍」提燈　2/21連續三天發送

迎接元宵節到來，嘉義市政府龍年特別隆重推出「寶寶龍」小提燈，一推出就獲得熱烈回響。「寶寶龍」提燈自21日起連續三天(至2月22日) 下午4點起在文化路與民族路口每日限量發放1,000個，民政處長林家緯親為市民送上提燈及元宵祝福，領取提燈的排隊人潮綿延數百公尺，滿滿的人潮提前讓人感受到嘉義市元宵節時熱鬧氣氛。

即／嘉義市垃圾山「起火燃燒」大量濃煙沖天

即／嘉義市垃圾山「起火燃燒」大量濃煙沖天

「f翁天信」是誰！嘉義人崩潰：哪都有他　真相曝光

「f翁天信」是誰！嘉義人崩潰：哪都有他　真相曝光

嘉義轎車、公園滿是「翁天信」　環保局要罰了

嘉義轎車、公園滿是「翁天信」　環保局要罰了

嘉義市打造特色公園飯店童趣十足

嘉義市打造特色公園飯店童趣十足

關鍵字：

嘉義市黃金風鈴木賞花秘境

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

Makiyo去賭場輸光3000萬！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

「陰莖魚」大量出沒！數百人趕海傳出溺水

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面