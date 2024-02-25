嘉義市黃金風鈴木盛開　賞花秘境大公開

▲黃金風鈴木迎花期，嘉市賞花秘境公開。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市迎黃金風鈴木花季，在賞花熱點軍輝橋八掌溪堤防旁，黃金風鈴木正熱情的綻放，2月下旬至3月初是最佳賞花期，黃金風鈴木將開成燦爛奪目的金色隧道迎接每位遊人，看起來相當浪漫。嘉義市政府歡迎民眾把握花期，來嘉賞花。提醒民眾，欣賞美景時留意人車安全，勿攀折樹枝花朵，讓更多人一同感受黃金璀璨。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市兼具豐厚人文底韻與自然美景，不論哪個季節來嘉，都能帶給旅人耳目一新的感受。嘉義市的黃金風鈴木近日迎來盛開花期，軍輝橋兩旁河堤步道正是知名的賞花景點，漫步金色隧道間，拍下專屬這個季節的美照，正是「打開春天」最浪漫的方式。

張婉芬處長也介紹，除了散步，騎著自行車或乘坐低底盤電動公車漫遊城市，也能感受另一種悠閒與愜意。嘉義市持續推動綠色低碳的雙B（電動公車、YouBike）公共運輸服務，深受各界好評。市區公車「光林我嘉線」是全台第一條城市觀光路線，路線串連市區各景點，英倫風造型也相當吸睛；此外，公共自行車（Youbike2.0）租賃系統借還便利，里里有站點，讓嘉義市公共運輸路網更綿密。領先全國導入的Youbike2.0E電輔車，更是讓騎自行車上山爬坡成為一件時尚且優雅的事，陪伴遊客以最剛好的速度慢遊，領略嘉義市多元的小城魅力。

市府觀光新聞處表示，2月起春暖花開，嘉義市進入連續特色花期，繼洋紅風鈴木為城市點綴粉紅浪漫後，黃金風鈴木也陸續接棒盛開，4月在東義路「圓林仔社區」裡有兩百棵油桐花，是全台灣最早盛開的雪白桐花林；後庄里的盧厝堤防邊，有一條藍花楹道， 5月藍花楹紫花飄落，將鋪上一層淡紫色地毯，是嘉義人賞花祕境；6月為阿勃勒盛開花季，市區世賢路、自由路一片金黃，如同初夏的陽光般朝氣又熱情。歡迎民眾來嘉賞花，搭配市府創新推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典（https://pse.is/5l69wx），在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，打造獨一無二的人文生態之旅。