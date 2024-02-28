環保局長自行請辭　蔣萬安：要等「深坑大火調查報告」出爐

▲蔣萬安出席二二八事件77周年紀念追思會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安3月將進行小內閣人事改組，但改組前夕卻發生新北深坑大火事件，雙北市長動作慢半拍飽受民怨，外傳吳盛忠不等被拔官，已主動請辭，就待蔣萬安正式批准。對此，蔣萬安28日回應，調查報告還沒有出來，怎麼會有懲處問題？要等29、3月1日看到調查報告，才會進一步了解跟說明。

蔣萬安今天下午出席228追思紀念會，會後接受媒體訪問。針對環保局長吳盛忠自請離職一事，蔣萬安表示，有任何人事上調整，確定後都會對外說明，「深坑大火相關調查報告都還沒出來，怎麼會有懲處問題？」自己也要再次強調，對於基層同仁的辛勞，都是非常感謝，這也是自己上任後一貫風格，基層市府同仁絕對都是自己人。

蔣萬安提及，自己21日一早到木柵國小巡視，也最先感謝辛苦的基層同仁，隔天下午到文山區公所視察，同樣謝謝基層公所所有同仁；上週就要求一週後提出檢討報告，今天適逢228假日，明後天看到相關調查報告後，才會進一步了解跟說明。

媒體追問，但吳盛忠是自請辭職，會不會准辭？蔣萬安重申，自己上週講過，要等到調查報告出來並仔細看過，才會有後續相關調整跟懲處，「現在調查報告都還沒出來，怎麼會有所謂調整跟懲處的事？」