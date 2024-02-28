以市長身份對二二八事件致歉　蔣萬安：記取教訓、反省沈思

▲二二八事件77周年紀念追思會，蔣萬安致詞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

二二八事件今年77週年，台北市長蔣萬安、前總統馬英九28日出席二二八紀念公園舉辦的追思活動。蔣萬安致詞時說，台北市政府的態度非常清楚，秉持社會進步、民主價值，開放多元，重視並且正視歷史過往；他說，身為台北市長，「我要深深為當年的二二八事件再一次表達誠摯的歉意」，同時也承諾會記取教訓，繼續在台北市長任內，盡全力反省沈思，化為尊重人權、捍衛民主的行動圭臬。

蔣萬安致詞時表示，這是他擔任台北市長後，第二年參加台北市二二八紀念活動，「我的心情依舊肅穆誠懇」。他說，去年拜訪了二二八受難家屬及後代，同時宣告會傾力協助並照顧家屬需求，也會盡全力推動人權教育，讓歷史的遺憾透過普及的人權教育推動，緊密建立尊重多元、共融共處的和諧社會。

另外，蔣萬安也特別強調，會整理台北市政府所掌握的資料，能夠出版就整理出版、能夠布展就推出特展或常設展，無非是要告訴市民朋友以及受難家屬及親人，在台北市，市府面對二二八的態度是完全公開，並且遵奉市民主義的至高原則。

接著蔣萬安也向大家報告這一年來，市府在這幾個領域有了初步成果。市府深入校園推廣人權教育，協助家屬、了解他們希望市府協助的事項。今年的二二八紀念活動上，特別推出睽違20年的紀念音樂會，邀請二二八受難家屬、後代親人，用音樂跨越世代隔閡，用樂音來連結歷史和現代的斷鏈。

蔣萬安說，昨天晚上他全程參與音樂會，坐在中山樓富有歷史意義的建築古蹟內，聆聽不同世代二二八家屬親人的演奏，「我深深被感動著，事件會隨著時間沈澱，但是歷史需要透過不同方式，重新被檢視、重新反思、重新被詮釋」。

蔣萬安表示，今天，他要再次向大家宣告，在未來，即將讓台北市二二八紀念館的館藏，前美國駐台外交官葛超智的英文信件集陸續翻譯出版。他說，這批文件環繞著二二八事件的關鍵年代，做了第一手外交官的觀察，「這份文件，對於我們能夠更進一步對二二八事件的理解，極具史料價值，中文譯本更可以擴大市民朋友接觸史料、理解史料的多元視角」。

蔣萬安說，詮釋歷史要透過多方史料進入，台北市無法像國史館或中央政府各機構掌握第一手資料，但是，他承諾過，在市府的範疇內，傾全力公布所掌握的資訊，「這批葛超智的英文信件就是兌現我去年的承諾」，台北市政府的態度非常清楚，秉持社會進步、民主價值，開放多元，重視並且正視歷史過往，同時促進對於事實的完整理解。

蔣萬安也提到，近年來，蔣中正日記回歸台灣並整理出版，蔣經國日記出版以及李登輝先生大事長篇出版，都有助於外界對於台灣發展的認識、對於台灣轉型的認識，以及對於台灣走過之路的全新理解。

蔣萬安還說，這幾年他的閱讀範圍也接觸到前總統府資政辜寬敏先生的回憶錄「逆風蒼鷹」，也接觸到前行政院長郝柏村的回億錄，這兩位前輩背景不同、關注不同，但都為了台灣的前途，用行動付出一輩子的生命，「如果要說什麼是台灣意義的話，那這些多元並存的人生選擇正是台灣社會最豐富的資產」，從清朝統治到日本殖民到回歸中華民國，到民主的深化轉型，台灣走過的路倍極艱辛，但絕對偉大，是華人社會的典範。

蔣萬安說，歷史的錯誤不容重蹈，身為台北市市長，「我要深深為當年的二二八事件再一次表達誠摯的歉意，也要向在座所有貴賓承諾，我會記取教訓」；蔣說，他會緬懷前輩的奉獻，也會繼續在台北市市長任內，盡全力反省沈思，化為他尊重人權捍衛民主的行動圭臬。

最後，蔣萬安說，要祝福在座各位貴賓平安順心，天佑台灣，天佑中華民國，讓我們不分族群不分政黨，一起面對歷史，創造歷史。