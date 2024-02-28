抗議群眾、警方激烈推擠　228受害家屬溝通「我心中也有恨」化解衝突

▲抗議群眾與受害家屬擁抱致意「謝謝你們重視」。（圖／記者宋良義攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

今（28日）是二二八事件77週年，台北市長蔣萬安、前總統馬英九出席228紀念公園舉辦追思活動，青年團體「無力者」也到場抗議，呼籲蔣萬安道歉，抗議群眾中途一度試圖在更接近警力封鎖線靜坐，遭到強勢警力圍堵，爆發激烈推擠衝突，最後警方請來二二八受害者家屬協商，溝通良久後，受害家屬與抗議群眾擁抱致意，抗議青年在原地靜坐、警方也撤除包圍網，衝突和平化解。

蔣萬安、馬英九今至二二八公園追思活動，青年團體「無力者」他們身著深色衣褲、攜帶百合花，在現場高唱改編版本的《勞動者戰歌》，批評「蔣家並沒有道歉」，呼籲蔣萬安道歉，由於大批維安警力駐守並拉起封鎖線，抗議團體並未進入活動現場，僅在外靜坐抗議。

由於現場有破兩百警力拉起封鎖線，維安滴水不漏，「無力者」原僅在現場靜坐抗議，但活動中途，抗議青年團體靠近封鎖線，並稱這是本來和警方協商好的靜坐地點，但警方寸步不讓，雙方爆發嚴重推擠衝突。

警方喊話抗議群眾勿推擠，並表示，這是和平肅穆的場合，「請尊重主辦單位，繼續唱歌就好，不要推擠、不要衝突。」抗議群眾則激動回應，今天只是來公園唱歌，呼籲蔣萬安必須出來為二二八事件道歉，沒有暴力也無所謂衝突，但是蔣萬安運用警力圍著手上只有一張紙、一朵花的人，唱歌做錯了什麼，必須被這樣對待？真正的衝突就是殺人魔在台上致詞，到底憑什麼？

由於還未到管制區就被大批警力包圍，抗議青年強調，為什麼不能進去，這裡是管制區嗎？台灣人憑什麼不能走到二二八公園獻花，蔣萬安被打到了嗎？沒有！台北市長覺得自己高人一等，身為蔣家後代高人一等嗎？

之後警方請出受害家屬協商，家屬表示，今天是在追思長輩，阿公被抓，自己到現在還是很難過，但每次要追思為什麼要鬧場？什麼顏色都不管，只要有心追思都很感恩，蔣萬安是蔣介石兒子（應是「曾孫」），「我絕對有恨，現在還是會掉眼淚」，但可不可以好好坐下來談，讓政府解決這個問題？

家屬強調，政府解密半天，但阿公是在哪裡死的有人知道嗎？可不可以先將心比心，安靜下來追思，阿公被抓走後行蹤不明，自己心中也有恨 ，很高興你們有勇氣發聲，但不要在追思會的時候可以嗎？但今天希望好好追思，之後大家坐下來談，放下仇恨心。

至於警方跟抗議群眾的衝突，家屬坦言，可能雙方有一點誤會自己也不清楚，「警方說你們需要家屬溝通，謝謝你們，改天有空好好談，謝謝年輕人重視二二八，等結束後我們可以好好溝通，大家心平氣和。感謝你們，有你們真好。」

之後抗議民眾就在公園入口處靜坐抗議，警方也沒有再度啟動包圍網，雙方化解衝突，活動結束後，抗議青年團體也成功進場獻花致意。