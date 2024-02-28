禮讓民眾黨交通委員會召委？　黃健豪表態：唯一支持陳雪生

▲立委陳雪生。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院各委員會明（29日）將舉行召委選舉，據知情人士指出，國民黨立委陳雪生不堅持當交通委員會召委，同意讓給民眾黨立委林國成。不過，在交委會的國民黨立委黃健豪說，他唯一支持陳雪生，除非民眾黨有做出promise，不然他認為不需要禮讓；但也有交委會的藍委認為可以禮讓，不然國民黨不過半50多席立委也等於零。

國民黨日前舉行「立委研討共識營」，針對立院召委選舉，同意授權黨團三長跟民眾黨團談合作，但也設下一前提，司法及法制委員會召委絕對不讓。

有黨團人士透露，國民黨團三長已與陳雪生討論，陳雪生對於任交通委員會召委立場不再堅持，且民眾黨立委林國成已有多年市議員歷練，由他出任召委很合適，目前就看民眾黨的態度。

對於傳出同意禮讓交通委員會召委給民眾黨，陳雪生說「我不知道」，但絕對尊重黨團規劃；不過，黃健豪表態，他的立場是「唯一支持陳雪生」，除非民眾黨有具體承諾、promise，若都沒有，還是認為要以自己黨為主。

但黃健豪也說，明早8點左右國民黨團會召開黨團會議，最終結果屆時才會知道，自從共識營結束後大家都沒有正式談過召委要選誰等議題，不管最終結果如何，他都尊重黨團規劃。

一名藍營交委表示，他尊重黨團的決議，如果黨團決議讓一席，他也認為林國成背景比較適合，因立法院就是數人頭的地方，若在野完全不合作的話，對於民進黨沒有制衡的能力，立院國民黨沒有過半，需要在野黨一起合作，不然50多席立委也等於還是零。

另一名教育委員會的藍委也反對禮讓召委給民眾黨。他說，教育政策其實相當重要，國民黨一定會監督民進黨政府的教育政策，這是國民黨的重中之重，議題的排程上有很多方向國民黨應該主導，但法案上的合作他願意與民眾黨合作。

▼國民黨新科立委黃健豪表態唯一支持陳雪生。（圖／記者湯興漢攝）