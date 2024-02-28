禮讓黃珊珊？　賴士葆曝訊息內容：是圈外人朋友告知

▲賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對立法院召委選舉，國民黨立委賴士葆透露自己收到訊息，有人告訴他，藍白合的委員會「好像規劃是財政」，若屬實則將是民眾黨的黃珊珊被禮讓，引來各界關注。賴士葆說，告訴他消息的人是圈外人，要他一定要反映，因為會引發很大反彈。

國民黨團在花蓮共識營表決，達成授權黨團三長和民眾黨談合作、禮讓一席召委的共識，隨後更傳出是要禮讓黃珊珊，引來支持者不滿，賴士葆事後指出，自己服務處與研究室的電話已被打爆，並強調「關於財政委員會的召委，我早就簽名支持給羅明才委員，從頭到尾就沒有要支持黃珊珊。」

對此，黃珊珊則說，「最近很多人都有幻聽嗎？不存在的事情，也可以拿來討論好幾天，很無奈！」

賴士葆在《TVBS戰情室》說，共識營他沒有參加，但結論他接受，就是有關召委禮讓一事，但一早7點30分他朋友傳給他說得到內部消息，稱國民黨禮讓的是黃珊珊，對方表示不以為然，希望他一定要反映，因為這會引發很大反彈。

賴士葆也說，自己的這位朋友包打聽，很厲害，是圈外人，消息傳出後自己的研究室跟服務處都被電話打爆，支持者是反對禮讓，跟財政委員會沒有關係。

針對召委要禮讓誰，最新消息指出，國民黨團三長已與交通委員會國民黨立委陳雪生討論，陳雪生對於任交通委員會召委立場不再堅持，黨團人士也表示，民眾黨立委林國成已有多年市議員歷練，由他出任召委很合適，目前就看民眾黨的態度。據了解，28日國民黨團書記長洪孟楷不排除就此人選與白營黨團溝通。