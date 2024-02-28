談二二八事件　柯文哲：民進黨轉型正義成績不理想

▲柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

今天是二二八紀念日，民眾黨主席柯文哲表示，民進黨蔡政府執政8年，加上扁政府的8年，轉型正義成績不理想，林宅血案、陳文成案，都已超過40年，相關單位卻以國安情報為由限制解密，沒有事實真相，猜忌對立就難以解決，台灣唯有誠實面對、盡速解決，才有真正的人權，才能避免再度發生人權侵害事件。

柯文哲說，祖父當年被抓被打，三年後抑鬱而終。父親在每年的這天常會情緒激動，甚至落淚。2016年起，自己開始用自己的方式紀念它。不管是「一日北高」或「一日雙塔」的長程腳踏車競賽，他期盼用汗水取代淚水，用正面奮戰的精神取代那種負面悲傷的情緒。中間或因疫情，或因體力訓練的差異，未必能每次完全騎完，但他總期望能以堅毅的行動，鼓舞台灣迎向和諧寬容 。

柯文哲表示，二二八事件在台灣經過多年的公開討論，在歷屆政府與學術界的努力下，應當早已真相大白，大家可揮別陰霾，不再重蹈悲劇。然今年是二二八事件77周年，眾多民團合辦「誠實的歷史，健康的國家」活動，他們仍向朝野三黨表達對於轉型正義的訴求，呼籲新國會應落實轉型正義。當然，台灣民眾黨8位立委會加以努力，但更希望執政者加速解決這個歷史問題。

柯文哲指出，去年底修法《政治檔案條例 》，刪除國家機密「永久保密」相關規定，照理來說國家機密檔案可以在屆滿40年時解密，然而實際上，只要國安體系表示有疑慮，就可以不斷延長保密期限，但沒有事實真相，猜忌對立就難以解決。剛病逝的民進黨前主席施明德，在民進黨執政多年後，還要力呼「要看完整不遮掩的國家檔案」，說明民進黨政府的轉型正義有令人不解的地方。

柯文哲呼籲，有誠實的歷史，才有健康的國家，台灣唯有誠實面對、盡速解決，才有真正的人權，才能避免再度發生人權侵害事件。