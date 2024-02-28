綠委評柯文哲「寄生國會」因沒舞台難受　「彷彿黃國昌才是白營老大」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲每周頻繁現身立院民眾黨團開會，引發寄生國會質疑，但柯反認為是「國會寄生我」。對此，民進黨立委林俊憲27日表示，可以理解柯文哲苦衷，尤其是看到民眾黨團第一週表現之後，且沒有舞台確實很難受，尤其現在黃國昌彷彿才是民眾黨真正的老大，所有版面都是他，「真是兩難啊！」

對於柯文哲挨批寄生國會、卻反控是「國會寄生我」，林俊憲表示，其實自己倒是很能理解柯文哲的苦衷，尤其看到民眾黨團第一個禮拜的表現之後，好像又不能放任黨團自主運作，損害柯文哲的聲望。

只不過他建議柯文哲還是要想清楚，如果完全沒有出現在立法院，那國昌老師無論又出了什麼糗，至少還有切割的空間，全部推說是黨團自主運作就好了，「但你一天到晚跑去，這下民眾黨團所有的負面形象你都難辭其咎了。」

林俊憲舉例，上個禮拜，民眾黨唯一的成果就是把原本週二就能開的食安專報延到週五，還鬧了一堆不懂議事規則的笑話，「既然民眾黨團的運作是阿北親自指揮親自部署，是不是可以合理推論這些策略都是阿北的意思？責任要算在阿北頭上？」

林俊憲直言，選舉已經結束了，沒有舞台確實很難受，可以理解，尤其現在黃國昌彷彿才是民眾黨真正的老大，所有版面都是他，「阿北如果不跑立法院，一兩年下來，大家真的可能忘記有他這個人，但去了就要幫國昌老師的行為背書，真是兩難啊！」