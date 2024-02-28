「可以讓！但別讓到我的委員會」　徐巧芯認交通召委禮讓白機率大

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對立院召委選舉，國民黨團同意授權黨團三長跟民眾黨團談合作，目前傳國民黨立委陳雪生不再堅持當交通委員會召委，同意禮讓給民眾黨立委林國成。國民黨立委徐巧芯今（28日）坦言，目前最有可能禮讓應該是交通委員會，因為這會期不是預算會期，可以放比較寬；但要投給民眾黨立委做召委，區域委員怎麼回去跟選區民眾交代這也是問題，「可以禮讓，但不要禮讓到我的委員會」。

國民黨日前在花蓮舉行「立委研討共識營」，針對立院召委選舉同意授權黨團三長跟民眾黨團談合作，目前傳出以交通委員會或衛環委員會為可能的合作目標。

徐巧芯今日上午受訪表示，國民黨確定讓一席召委，黨團說藍54席是「脆弱多數」，希望未來在院會表決時更能爭取到民眾黨支持認同，但國民黨最初的善意能否達到目的不得而知，希望多加考量。徐巧芯也透露，目前最有可能禮讓應該是交通委員會，因為這會期不是預算會期，可以放比較寬。

徐巧芯指出，當時共識營很多委員同事認為可以禮讓，但事後想一想，假設是禮讓到自己的委員會，要投給民眾黨立委做召委，區域委員怎麼回去跟選區選民交代，「可以禮讓，但不要禮讓到我的委員會」。

徐巧芯重申，不需要禮讓，「我最怕讓到我的委員會」，很難跟選民交代，「為什麼民眾黨跟國民黨一樣是新科立委的人，白營就能第一次就擔任召委？」

徐巧芯強調，對她來說，投票表決能不能得到民眾黨支持，盡量努力，可遇不可求；但禮讓召委的話，在這委員會議題態度價值理念，跟國民黨有沒有相同？也是要考量的。

徐巧芯也提出質疑，國民黨對NCC案子非常關注，尤其中天案，民眾黨對中天案態度跟國民黨有一樣嗎？沒有的話，有去做溝通嗎？徐巧芯認為，國民黨團務必要了解，林國成對於NCC案、中天案看法是否跟國民黨相同，如果不同，那真的希望再審慎思考，若相同有互信才能讓案子推動，召委權力大或不大在一念之間，舉例來講，若召委能排案要求NCC說明中天案，就能有很好機會讓過去NCC有疑慮事情在委員會被討論質詢，釐清真相。

徐巧芯說，所以這一席讓給民眾黨，會不會排這個案，這要打上大問號，她也沒答案，身為黨團成員，自己當然支持黨團最後決議，「我身在國防外交委員會，就是支持馬文君擔任國防委員會召委。」