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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／「交通委員會」召委禮讓白營機率高　藍黨團已與陳雪生溝通

▲▼柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘，餐敘後柯文哲與傅崐萁一同受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲及民眾黨團三長日前與國民黨團三長餐敘。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨日前舉行「立委研討共識營」，針對立院召委選舉，同意授權黨團三長跟民眾黨團談合作，但也設下一前提，司法及法制委員會召委絕對不讓。黨團人士透露，今（27）日下午國民黨團三長已與交通委員會藍委陳雪生討論，陳雪生對於任交通委員會召委立場不再堅持，黨團人士也表示，民眾黨立委林國成已有多年市議員歷練，由他出任召委很合適，目前就看民眾黨的態度。據了解，明天國民黨團書記長洪孟楷，不排除就此人選與白營黨團溝通。

黨團人士指出，陳雪生比較在乎預算會期時由他當召委，而這一個會期不是預算會期，因此對於召委一職不會那麼堅持。

另外，即便禮讓民眾黨引爆藍內部怒火，但因共識營已有決定，禮讓一席已是板上釘釘，不過由於國民黨把國會改革法案當作本會期重點，所以共識營有設下前提，司法法制委員會不予禮讓，另外白委黃珊珊也拒絕任財政委員會召委，所以現在國民黨的態度就是開大門走大路，碗筷已經擺好，就看民眾黨要來吃哪碗飯。

至於何時與民眾黨團協商，該人士表示，雙方一直有保持聯繫，可以「電話聯絡就好」，明天會聯繫，但也不排除協商至29日總召選舉投票前夕。

民眾黨團總召黃國昌曾說，就算接受藍禮讓一席，未來立院也不一定會藍白合作，態度似乎偏冷淡？該人士重申，國民黨團在立法院席次並未過半，要通過法案或是制衡民進黨，一定要有過半席次的力量，因此民眾黨的態度相當重要，傅崐萁希望能與民眾黨長期合作，所以才會在這時先釋出禮讓召委的善意，「對傅來說，讓出召委事小，釋出善意才是重點。」
▲▼行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫、海委會主委管碧玲、交通部長王國材，接受立委陳雪生質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲黨團人士透露，陳雪生對於擔任交通委員會召委不再堅持。（圖／記者湯興漢攝）

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