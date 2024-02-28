蔡英文任期將滿　「最惹民怨」政策出爐

▲總統蔡英文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／綜合報導

總統蔡英文8年任期將滿，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集2023年2月22日至2024年2月21日之間的網路聲量數據，整理出蔡政府最受矚目的10大政策，當中以行人交通安全負面聲量最高，超過4萬則。

根據TPOC台灣議題研究中心資料，蔡政府10大最受討論的政策包括身心障礙照顧服務資源布建計畫、住宅燃氣器具節能產品補助措施、青年安心成家購屋優惠貸款精進方案、氣候變遷調適行動相關政策、台灣2050淨零排放、平均地權條例、最低工資法、打造永續共好地方創生計畫、落實教育平權拉近學費差距，以及第一名的行人交通安全政策。

TPOC台灣議題研究中心指出，行政院去年5月提出「行人優先交通安全行動綱領」，調查期間內創造超過8.6萬則聲量，但好感度卻來到0.28最低，負面聲量超過4萬則。

TPOC台灣議題研究中心說明，排行榜中，多數政策的好感度大於1，只有行人交通安全政策、落實教育平權拉近學費差距、《最低工資法》、《平均地權條例》等項目的負面聲量大於正面聲量，而且多數批評與總統選戰攻防有關，顯示出蔡政府整體施政方針正面聲量大於負面聲量，也因此蔡英文能在任期倒數之時仍擁有破5成的高施政滿意度。