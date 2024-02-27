陸高規格舉辦《台灣通史》新版發布會　國台辦：文化領域反台獨

▲今日發布會在北京人民大會堂「台灣廳」內舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸今（27）日高規格舉辦《台灣通史》（譯註本）簡體版新書發布會，連震東文教基金會執行長連惠心到場出席並宣讀父親連戰的賀信。國台辦副主任潘賢掌致詞時強調，該書出版是歷史文化領域「反台獨鬥爭」的有力舉措，兩岸同胞特別是廣大歷史文化學者，要堅決反制民進黨去「中國化、文化台獨」的圖謀。

今日發布會在北京人民大會堂台灣廳高規格舉行，會上指出，在2021年連橫《台灣通史》出版100週年之際，閩台歷史文化研究院牽頭，正式啟動《台灣通史》白話文轉譯項目，兩岸共近20名專家學者，用2年多時間完成轉譯和校註。

▲《台灣通史》簡體版新書。（圖／記者蔡儀潔攝）

前副總統連戰在賀信中指出，《台灣通史》體現兩岸一脈相傳的歷史淵源， 承載對家鄉台灣的深厚感情與維護中華民族精神的畢生心志，近年兩岸專家學者、有志之士相繼投入譯註項目，喜見珍貴史料世代流傳，希望兩岸持續溝通交流，和平穩定。

國台辦副主任潘賢掌在致詞中提到，《台灣通史》反映台灣與祖國大陸一脈相傳的歷史淵源，以無可爭辯的歷史事實，證明瞭台灣是中國固有領土不可分割的一部分，具有重要的學術價值、歷史價值和社會文化價值。

潘賢掌表示，《台灣通史》白話譯註本的出版，是歷史文化領域「反台獨鬥爭」的有力舉措，兩岸同胞特別是廣大歷史文化學者，要肩負起責任弘揚中國人精神、堅持民族大義、守護中華文化，堅決反制民進黨去「中國化、文化台獨」的圖謀，讓廣大台灣民眾尤其是青少年群體，以身為中華民族的一份子、做堂堂正正的中國人而驕傲。

▲連惠心。（圖／記者蔡儀潔攝）

連惠心在致詞時，批評民進黨去中國化的政治企圖，大幅刪除教科書關於中國歷史的內容，當中《台灣通史序》已被剔除。

「又有人要滅掉我們的歷史」，連惠心表示，這次不是日本人，這次是自己人，這是非常不可原諒的事情，因此希望給年輕學子、一般大眾更多的選擇。

在今日的活動上，陸方官員為新書揭幕，接著向作者連橫後裔、中國社會科學院台灣史研究中心、中國國家版本館等贈書。閩台歷史文化研究院則與台灣南天書局就繁體版合作出版進行簽約。

據悉，今日活動由閩台歷史文化研究院、海峽出版發行集團主辦，陸方出席人員包括國台辦高層、民革主席鄭建邦、多名高校專家等；台灣方面有兩岸和平發展基金會副執行長彭國省、故宮南院處前副處長林天人等，共近80人參加。

閩台歷史文化研究院院長陳秋平表示，此項目最終實現3個第一，分別是第一次將連橫文言文《台灣通史》轉譯為白話文，第一次由兩岸專家學者合作譯註，第一次兩岸合作出版發行並在台灣發行中文簡體版《台灣通史》。