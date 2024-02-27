台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！　農業局長李建裕呈獎市長

▲台南市濕地保育有成獲內政部評鑑優等獎！農業局長李建裕（左）及保育科長朱健明（右）呈獎狀給市長黃偉哲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動濕地保育有成，過去執行「2021年度及f2022年度國家級重要濕地經營管理」案，經內政部辦理評鑑結果皆獲【優等獎】，農業局長李建裕及保育科長朱健明呈獎狀給台南市長黃偉哲，黃偉哲市長27日於市政會議肯定農業局的努力。

黃偉哲市長表示，台南市對於轄內濕地生態保育相當重視，除經營管理，也希望濕地生態保育理念能串聯地方經濟發展，使在地民眾認同保育工作，共同維護環境及生物多樣性，達成永續發展的目標。至於劃設濕地一事，黃偉哲認為若能善加運用濕地生態，結合地方產業發展休閒旅遊，可以讓濕地功能多元化，為地方帶來旅遊人潮。

農業局長李建裕表示，台南濕地類型多元，有全台唯二的國際級重要濕地及六處國家級重要濕地，具備得天獨厚的自然條件及生態資源，因此南市府對於轄內生態保育相當重視。

農業局長李建裕指出，濕地環境中的海草、紅樹林、浮游微藻等生態系身處藍色海洋中，又具備碳吸存的功能，故稱為藍碳，屬於自然碳匯，透過保護濕地環境並進行適當經營管理，可提升生物性減碳及碳中和效果。未來南市府將更努力進行濕地保育及棲地優化，並將生產、生活、生態結合，營造更好的生態環境，響應淨零碳排目標。