蔡其昌批中市府狂賣地成「社宅侏儒」　陳建仁認戶數應再5倍才夠

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市政府近期將標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地，近5年台中市府標售土地金額已達504億。民進黨立委蔡其昌今（27日）質詢時指出，台中市府是蓋社宅的侏儒、賣土地的巨人，且周邊地主跟著政府賣，最少漲兩成，內政部應立刻就社宅戶數進行檢討。行政院長陳建仁也回應，社宅應該要再4至5倍以上才夠。

蔡其昌過去8年是立法院副院長、負責主持議事，此次和游錫堃搭擋爭取立法院正副院長連任未成，今是睽違8年首度質詢，站上質詢台時，他也打趣表示，坐在上面8年，快忘了站在這邊的感覺，今天可以回味一下。

蔡其昌表示，台中市府又打算賣台中市土地，內政部也特別發公文提醒，但市府仍照常準備標售抵費地，市府賣土地並不新鮮，但挑戰有兩個，大家在談社會住宅時，若這些用地都賣掉、毫不保留，當社宅只能靠中央，要達到居住正義遙遙無期，台中歷任市長中，胡志強賣了234億土地、林佳龍賣75.5億、盧秀燕賣504億。

蔡清昌盤點，林佳龍規劃5278戶社宅、交接時1280戶、盧秀燕5年規劃1611戶、中央則是6487戶，台中市府是蓋社宅的侏儒、賣土地的巨人，台中社宅目標遙遙無期，市府說中央給的目標是1萬4千戶，但台中至少該規劃5萬戶，應立刻就戶數進行檢討。

陳建仁回應，當時是因為蔡政府8年規劃20萬戶社宅，但那是過去8年，未來為年輕人跟中低收入戶著想，社宅應該要4至5倍以上才夠。

蔡其昌批評，台中市府並未把未來目標放入，還在談過去8年目標，內政部應該要儘速規劃新的戶數。第二、台中市府土地標售對地價有定錨作用，這次底價比周邊土地交易價格貴兩成，可預期台中市府除非流標，否則周邊地主跟著政府賣，最少漲兩成，讓年輕人更買不起房。

蔡其昌直言，內政部發文應該沒什麼用，盧秀燕民調很高、聲望很高、接下來可能是總統候選人，區區內政部長對她來說是小兒科，但中央已經用心蓋社宅，要提醒內政部，居住正義問題要跟年輕人說清楚，到底誰在蓋社宅、誰裝睡不蓋，內政部有義務定期公布社宅進度。

蔡其昌表示，這次很多年輕人不支持民進黨，就是因為民進黨沒有回應他們期待，這次讓大家把照妖鏡拿出來，誰真正呼應年輕人期待，內政部必須說清楚。