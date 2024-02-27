北市14所高中未讓學生參與校內會議　議員質疑違法

▲北市24所高中未讓學生參與校內會議，議員何孟樺質疑違法。（圖／記者林世文攝）



記者陳家祥／台北報導

《高級中等教育法》規定，學校應邀請學生出席「與學業、生活輔導、獎懲有關規章研訂或影響其畢業條件之會議」，但台北市議員何孟樺27日披露，北市全部共68所高中職中，有14所違法未邀請學生參與校內會議，質疑教育局督導不周應儘速督導改善。對此，教育局回應，將函請校方於3月18日前修正會議設置要點，納學生代表。

何孟樺表示，上個會期她曾針對高中職學生會會長、幹部產生方式一題向教育局提出質詢，而這陣子竟又發現有14所高中職未依法促進學生參與校務決策，而且這14所全都是私立學校，足見臺北市校園中學生自治有極大的改善空間。

何孟樺指出，校務會議、學生輔導工作委員會、課程發展委員會、學生獎懲委員會、服裝儀容委員會、防治校園霸凌因應小組及學生午餐供應委員會等，都算是在學校應該要邀請學生參與的會議範疇，她強調，若學校連最基本的依法行政都做不到，遑論要落實校園民主了。

何孟樺也提出書面質詢，要求教育局必須督導各校在112學年度第二學期內改善，並通盤檢討學生代表的數量、比例是否符合《高級中等教育法》、《高級中等學校校務會議組成及運作注意事項》等相關法令 。

對此，台北市府教育局透過書面答詢回覆，將函請部分未依法邀請學生代表出席校內會議之私立高中職，於3月18日前修正相關會議設置要點納入學生代表，並函復教育局，以維護學生權益。