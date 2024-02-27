明與馬英九出席228追思會　網預告將抗議⋯蔣萬安：傾聽多元聲音

▲台北市長蔣萬安出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

二二八紀念日即將到來，身為「蔣家後代」的台北市長蔣萬安2023年上任後首屆舉辦追思會時，儘管以台北市長身份向受難者家屬道歉，但仍遭民間團體抗議。面對明（28）日將舉辦二二八紀念公園，據了解，今年前總統馬英九也預計出席，然而相同團體已在臉書預告將進行抗議，蔣萬安27日則說，願意傾聽多元聲音。

台北市政府每年都會在二二八紀念公園舉辦追思紀念會，擁有「蔣家後代」敏感身份的蔣萬安上任後，使該場紀念會備受外界關注；蔣萬安2023年2月28日參加紀念會時，以台北市長身份道歉，但因強調針對「76年前的天馬茶坊事件」，引發部分外界人士質疑，隨後致詞到一半也被抗議團體「無力者」打斷，上前高喊「殺人兇手、下跪道歉」。

面對二二八即將到來，據了解，今年台北市政府同樣規劃，2月28日下午在二二八紀念公園舉辦追思會，且每年都會親自出席的馬英九，今年也會依循慣例到場；但在北市府公布活動規劃前夕，去年的抗議團體「無力者」就在臉書上預告，將於28日下午1時30分在台大醫院站2號出口外行動，並在FB貼上「蔣家沒有道歉」等黑底圖片。

▲民間團體預告將於228進行抗議。（圖／翻攝自Facebook／無力者）

針對明二二八紀念會的規劃，蔣萬安27日上午出席「騎YouBike前30分鐘免費」記者會時表示，228對台北市府來講，不會只是一天的紀念，其實在日常相關的政策，不管是人權教育，各項史料書籍的出版，以及多元理念的落實，都會持續在做。

蔣萬安提及，自己和家屬的會面，會用不同形式來進行，以及228當天下午固定舉辦紀念活動，自己都會出席。另一方面，面對陳抗，都是抱持「台灣社會是一個多元民主的開放社會」，所以對於各項不同意見、多元聲音，都願意傾聽，「只要是在尊重家屬以及後人的前提之下，我們都願意聆聽。」接下來也會持續推動各項方方面面、人權教育各項的紀念活動。

▼台北市政府於2023年2月28日在二二八紀念公園舉辦追思紀念會，「蔣家後代」台北市長蔣萬安上台致詞時，抗議群眾突破警方封鎖，衝入會場高喊「殺人兇手道歉下台」。（資料圖／記者湯興漢攝）