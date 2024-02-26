YouBike前30分鐘免費回來了！　台北市2／28起正式上路

▲台北市將於今年2月28日起恢復YouBike。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於2022年市長選舉期間，提出了「YouBike前30分鐘免費」政見，引發外界正反評價兩極，部分民眾擔心恐更難租借到YouBike，使交通局於2023年不斷測試與投入車輛；而交通局也將於27日上午舉辦記者會，由蔣萬安親自宣布，2月28日起實施「騎YouBike前30分鐘免費」。

台北市交通局26日公告，將於27日上午10時由蔣萬安召開「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會，為打造北市成為安全之都、運動之都及未來之都，落實2030北市減碳40%及綠運輸使用率70%目標，將於今年2月28日起實施YouBike前30分鐘免費，並同步啟動YouBike擴增規模計畫。

台北市交通局運輸管理科長朱宸佐接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，台北市預計2月28日起實施YouBike前30分鐘免費政策，希望可以讓更多民眾使用零碳運具；至於過去民眾、民代不斷質疑的車輛不夠等問題，朱宸佐回應，北市將準備更多YouBike，預計今年新增6000輛車，也持續找人做調度工作，盼完成調度順暢，並讓見車率維持現行90％左右。