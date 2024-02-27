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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恢復YouBike前30分鐘免費！　蔣萬安：擴增規模與量能「避免借不到車」

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安選舉期間拋出「恢復YouBike前30分鐘免費」政見，正反聲量兩極，外界擔心又會發生過去「借不到車」狀況。而台北市政府宣佈，2月28日要恢復YouBike前30分鐘免費，面對無車可借問題，蔣萬安27日回應，會擴增規模與量能，並持續監控各項站點佈車狀況。

蔣萬安27日上午召開「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會，宣布2月28日起恢復YouBike前30分鐘免費政策。針對恢復前30分鐘免費後，恐有借不到車問題？蔣萬安表示，此政策是自己當年的競選政見，今天很高興可以宣布，並於2月28日正式實施上路。

蔣萬安提及，北市府有做好相關規劃與配套，也做了很多大數據分析，會擴增整個規模跟量能，包括今年車輛就會增加6000輛，也會分月逐步增加車與擴增站點，並持續監控各站點佈車狀況、租借情形；外界關心前30分鐘免費上路的狀況，但其實更重要的是希望全面推動綠運輸，達到減碳、環境永續目標，也就是2030年減碳40％、提升綠運輸到70％。

▲▼台北市長蔣萬安出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安指出，YouBike是一個非常重要的公眾運輸，也深受市民的喜愛，所以在這樣的大方向之下，對各項問題一一克服，包括北市府也跟微笑單車達成共識，在調度人力以及車輛上都會逐步增加，也擬定了目標；另一方面，北市府會持續監控，透過無車無站的儀表板，希望每個站點的見車率都可以維持在90％以上，當發現某個站點掉到90%以下，就會有即刻的應變群組與機制，盡快補車跟調度。

蔣萬安說，最重要的是希望政策上路後，能夠有更多的市民來使用大眾運輸工具，因為經過統計、數據分析，其實大家使用YouBike，很多時候是做多運具使用的其中一項，另一方面也是點到點之間在使用，希望鼓勵大家使用綠運輸，達到節能減碳、環境永續的目標。

▲▼民眾黨團【如何解決詐騙猖獗問題】公聽會。（圖／記者黃克翔攝）

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

至於前台北市長柯文哲稱，任內統計YouBike很多是好玩或臨時起意，應要有「為什麼這樣改革」的政策論述？蔣萬安認為，最重要是了解現在全球趨勢，是希望全面使用綠運輸，增加整個規模跟量能，台北市也有擬定目標，階段性達到2050淨零碳排，2030要達到40%，除了從居住、廢棄物的清理，更重要在交通部分，希望能全面來努力。

蔣萬安指出，提出此政策是希望更多的市民使用YouBike，成為他們很重要的交通運具項目，而在此大方向之下，北市府會一一克服各項困難，並做相關配套。

蔣萬安稱，每個政策背後都有非常重要的政策目的，其實在8、10年前就應該要重視到節能減碳、淨零碳排的重要使命，但也許不像今天有這麼樣的迫切性，今天全世界各國主要城市全面推動綠運輸，希望達到一個比例，台北市更需要迎頭趕上，所以他會推出各項的政策，都是以永續這樣的概念為前提，全面跨局處努力。

蔣萬安強調，自己想像YouBike是一個多目的導向政策，所以在不同的階段，現在、今天最重要的是希望鼓勵大家都能使用，提高更多誘因，「我不會說某一個階段的政策目的不同，而就說他錯，我們希望在現階段，大家著重的施政重點跟目標，能夠全民一起響應、享受優惠，同時也希望大家能夠使用大眾運輸工具。」

另外，媒體追問，最常無車可借的前3站為何，會不會納入重點調度？蔣萬安回應，目前是以台大、大安1、大安2、大安3，公館附近的見車率會不到90%，這些都是接下來增車會優先投放的站點，會先以見車率低於90%的站點為優先投放的地方，並隨時透過儀表板監測，即刻應變調度，滿足市民需求。

▲▼台北市長蔣萬安出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

台北市交通局表示，將同步啟動YouBike擴增規模計畫，2026年站點數由現況1338站增加至2000站，車輛規模由現況1萬6562車增加至2萬7500車，此項措施除了既有單次數租借族群受惠外，估計可再增加15%租借次數，每年新增受惠約2700萬人次，預計可減少7000噸碳排量，18座大安森林公園的碳排放吸收量。

針對外界關心可能有無車可借疑慮，台北市交通局指出，透過大數據調度優化，以及於2023年5月、12月分別新增1780車及1500車後，全市站點見車率已由2023年5月80%提升至90%，後續除了持續優化調度及增加調度人力外，2024年2月將再新增2,000輛車，並規劃至2024年底累計擴增6000輛車。

交通局提及，為避免使用者久占車輛，影響其他民眾使用權益，同步將原同站還車後才可再次續借車輛時間自5分鐘延長為10分鐘；另考量YouBike 前30分鐘已免費，公車、捷運雙向轉乘YouBike不再重複提供優惠，使用超過30分鐘後，依原收費方式計算，4小時內每30分鐘10元，4~8小時內每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元。

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