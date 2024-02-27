滿滿求生欲！昨祝福林襄　蔣萬安今急自稱「亘粉」：是殷瑋留言的

記者袁茵／台北報導

林襄日前宣布退出「樂天女孩」，引發外界關注未來去處為何；而使用台北天母棒球場作為主場的味全龍，26日宣布林襄加入「小龍女」陣容，釣出台北市長蔣萬安回應「不敢襄信」。面對昨在臉書留言，蔣萬安27日緊急喊話自己是「亘粉」，意指自己是妻子石舫亘的粉絲，還說該則留言是發言人殷瑋所留，求生欲滿點。

▲台北市長蔣萬安出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

味全龍26日宣布林襄加入「小龍女」啦啦隊陣容，而林襄也於臉書表示，「希望大家今年都可以與龍共舞，成為人中之龍，請多指教」，引發許多粉絲在底下留言；但在眾多粉絲留言之中，驚見蔣萬安回覆「妳來到臺北主場了嗎？真的不敢襄信！代表臺北市歡迎妳返襄，一起為臺北的榮耀而戰！」

蔣萬安27日出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會，針對昨天跑到林襄臉書留言，會不會惹妻子石舫亘生氣？蔣萬安笑稱，大家都知道他是資深龍迷，「我是『龍迷』，跟是不是『襄民』沒有關係，所以絕對是支持味全龍各方面，不管是球員、球隊，還有它的應援團。」

「當然我是『亘民』，石舫亘的『亘』！」蔣萬安急喊，「我必須要講，這個留言是（發言人）殷瑋去留言的，所以這件事情冤有頭債有主，我想殷太太應該要請發言人好好向大家交代，也謝謝大家給我這個機會出來鄭重說明，我是『亘粉』。」

▼台北市長蔣萬安於林襄加入味全龍啦啦隊的文章下留言。（圖／翻攝自Facebook／林襄）