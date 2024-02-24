20多歲男打BNT四肢無力　出現格林巴利症候群「獲35萬救濟金」

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新疫苗受害救濟審議公布！根據疾管署資料，本次總計有16案獲得救濟，其中最高額救濟金為35萬，是1名20多歲男子接種BNT疫苗後，因四肢無力就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，專家認定無法確定與疫苗關連，依據嚴重疾病核予救濟。

疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第217次會議紀錄，此次會議共審查135 案，有16例獲得救濟金，包含10起新冠疫苗（3例莫德納、6例BNT、1例高端），還有1起流感疫苗、5起卡介苗，金額從5000元至35萬元不等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

救濟金額最高的2案都是格林巴利症候群，其中最高額是北市20多歲男性，接種BNT疫苗後因四肢無力而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群。查個案血液檢驗結果同時檢出病毒感染情形，屬發生神經病變之高風險族群。BNT疫苗屬於mRNA 疫苗，並不具致病力，不會造成感染症，但依據症狀發生時間及臨床表現研判，無法確定關聯性，核予救濟金35萬元。

另外一起則是新北市50多歲女性，個案接種疫苗後因四肢痠痛、麻木與步態不穩等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群。其症狀發生之時間距離接種COVID-19 疫苗（AZ）時間已久，但依據症狀發生時間及臨床表現研判，個案之症狀仍無法確定與接種季節性流感疫苗之關聯性，核予救濟金30萬元。

而此次獲救濟金較年輕者是2名10多歲青少年，分別在嘉義市、苗栗縣，接種BNT疫苗後，出現胸痛、心肌炎等症狀，專家認定與疫苗相關，各獲得5000元、1萬元救濟金。