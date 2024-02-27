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新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情死亡數激增！疾病管制署今（27）日公布，上周新增78例新冠死亡，創下半年來新高，其中最年輕為30多歲男性，因為呼吸喘而到急診，檢查低血氧，新冠快篩陽性且雙側肺炎，收治加護病房因為病況持續惡化，於住院第10天過世，死因為新冠肺炎併發顱內出血。疾管署副署長羅一鈞提醒，受冷氣團來襲及228假日活動人潮聚集影響，疫情將於本周、下周達到高點。

疾管署指出，國內COVID-19疫情處高原期，上周（2/20-2/26）新增648例COVID-19本土確定病例（併發症），雖較前一周（2/13-2/19）新增711例下降，仍為自去（2023）年8月以來次高，併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增78例死亡病例，較前一周新增63例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%。另統計去（112）年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%（含）以上。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案最年輕為中部30幾歲男性，本身有神經系統方面腫瘤，沒有接種XBB新冠疫苗，2月上旬在就醫前一周陸續出現發燒、咳嗽症狀，後續又有呼吸喘、呼吸困難，急診就醫有低血氧，新冠病毒快篩陽性，X光顯示雙側肺炎，因為呼吸衰竭收治加護病房給予抗病毒藥物治療。住院過程中肺炎、腎功能狀況持續惡化，併發敗血性休克、腦出血，於2月下旬、住院第10天過世，死因新冠肺炎併發顱內出血。

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （82%）為多，其次為EG.5 （13%）及BA.2.86 （5%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （83%）為多，其次為BA.2.86 （11%）及EG.5 （6%）等。

疾管署說明，近日冷氣團發威，預估周五將有下一波冷空氣來襲，易提高呼吸道傳染病發生機率，且國內新冠疫情呈上升趨勢，加上近日元宵燈節活動、228國定假日出遊等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，須持續注意重症病例發生風險，故呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速前往接種，以提升保護力。

疾管署表示，全國新冠XBB疫苗上周（2/19-2/25）接種為6.5萬人次，目前已累計接種182.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計159.8萬人次，Novavax XBB疫苗累計22.7萬人次。全國接種率達7.68%，65歲以上長者接種率達17.15%。

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