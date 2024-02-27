快訊／才宣布消除！國內再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署上周才宣布國內已經超過3個月沒有本土M痘，達世衛疫情消除條件，沒想到本周就確認今年首2例本土M痘。疾管署副署長羅一鈞表示，個案為為中部及南部30多歲男性，彼此無關連，2月中旬出現紅疹、水泡，就醫通報於2月下旬確診，目前均返家自主健康管理，匡列共7名接觸者自我健康監測21天。

疾病管制署今（27）日公布，國內新增2例本土M痘確定病例，均為30多歲之本國籍男性，居住地分別為中部及南部，2月中旬因身體陸續出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於2月23日、26日確診陽性，由於2名個案近期均無出國旅遊史，故研判為本土個案，目前返家自主健康管理中，為今（2024）年首度通報確診本土個案。

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經疫調匡列相關接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天。經查2人皆未有完整接種2劑M痘疫苗之紀錄（1例未接種、1例僅接種1劑）。

羅一鈞指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至2月26日累計確診362例病例（342例本土及20例境外移入），而今日公布之個案也是國內經14周無本土M痘確診個案至今，再度出現本土個案，使疫情消除條件中止，國內傳播風險上升，呼籲尚未接種第二劑M痘疫苗的民眾（估計約2.7萬人）儘速完成接種、符合資格尚未接種的高風險民眾也儘速接種第一劑。

疾管署表示，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種第2劑疫苗後，則可高達9成保護力。接種疫苗為預防M痘感染之重要方式之一，如有符合M痘疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑疫苗接種，以提升疫苗保護力保護自身健康。。

疾管署將持續嚴密監測M痘疫情趨勢，呼籲民眾面對M痘疫情仍不可掉以輕心，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。