這波很嚴重！醫：一堆人咳超慘　有人咳到肋骨斷掉

▲醫師透露，最近這一波呼吸道感染真的讓許多病人咳到受不了。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

流感目前還在高峰期，千萬要注意！台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今（26）日在臉書發文示警，「最近這一波呼吸道感染真的讓許多病人咳到受不了」，甚至還有病患咳到肋骨斷一根。

蘇一峰今天於臉書發文表示，話說最近這一波呼吸道感染使得許多民眾深受其害，很多病人咳嗽咳到受不了。其中包括一名40歲男性病患，咳嗽症狀相當嚴重，後來開始出現胸痛的情況。

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蘇一峰進一步指出，該名病患一定是咳得相當用力，因為經由進一步的診斷、檢查發現，病患右邊第七肋骨竟然咳到斷裂。根據病患所述，他並沒有受到過任何外部撞擊，這也讓蘇一峰更加確定，該病患的胸痛是源自於他的狂咳。

疾病管制署提醒，因開學、燈會讓群聚機會增加，春節後流感疫情仍持續在高原期，且本月底、下月初恐再一波高峰，推估單周就診人次恐達13萬人次。

疾管署副署長羅一鈞近日呼籲，因應春節後流感疫苗打氣下降，但流感疫情呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，並希望帶動長者打氣，公費流感疫苗自3月5日起，擴大提供全國6個月以上尚未接種民眾接種，直至疫苗用罄為止。