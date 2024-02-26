最高補助200萬元　竹市獎助影視製作拍攝計畫3月起收件

▲新竹市獎助影視製作拍攝計畫」3月1日開始收件。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

影視製作業者看過來！今年「新竹市獎助影視製作拍攝計畫」3月1日開始收件，新竹市長高虹安表示，今年計畫持續進行，邀請電影、節目、紀錄片或動畫等影視業者到竹市取景拍攝，並投件申請影片製作經費，期待透過公私協力，推廣竹市在地文化與城市之美，經審核通過，即有機會獲得最高200萬元的經費補助。

新竹市文化局表示，去年重啟「新竹市獎助影視製作拍攝計畫」後，計2家影視業者提案通過審查，包含「映虹影視有限公司」拍攝奇幻類型劇情短片《滿七》（原片名《人生拍賣師》），以家庭為背景，訴說父子之間的衝突故事；「每丁每噹故事工作室」製作以夢境為主題，拍攝具奇幻色彩的劇情短片《深海裡有一口井》。兩部作品皆如火如荼製作中，預計今年完成製作，精彩影片敬請期待。

文化局說明，影視業者製作之長片、短片及節目須足以辨識竹市景點之場景，或對於行銷竹市具正面效益，於竹市拍攝或取景部分，不得少於影片總長度5分之1，並符合下列規定者，得申請補助：長片總長度75分鐘（含）以上、短片總長度未達75分鐘、節目及連續劇應有5集以上且每集長度為20分鐘以上。

文化局進一步說明，影視業者申請補助時，應填具申請書並檢附下列文件：一、製作企劃書；二、設立之證明文件影本。如係合資合製者，並應檢附合資合製同意文件影本；三、外國電影片製作業者，應檢附核准來臺製作電影片之證明文件；四、媒體公開播映合作意向書；五、宣傳計畫；六、過去與媒體合作之實績說明；七、對竹市城市意象推廣之效益評估及回饋計畫。

文化局提醒，「新竹市獎助影視製作拍攝計畫」自今年3月1日至4月1日開放申請，以郵戳為憑，請申請人郵寄至「300005 新竹市中央路109號 博物館科 蘇小姐收」，並請於信封註明「新竹市獎助影視製作拍攝計畫」。相關資訊已公布在新竹市文化局官網( https://gov.tw/E7n )最新公告，及新竹市影像博物館臉書粉絲專頁（facebook.com/ImageMuseumofHsinchuCity），歡迎有興趣的影視製作業者多加利用查看。