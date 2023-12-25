「新竹水道取水口展示館」結合AR科技　5大互動體驗科普水源知識

▲「新竹水道取水口展示館」即日起推出全新常設展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「水」是人類和動植物生存發展的必需品，為宣導愛護水資源的重要性，「新竹水道取水口展示館」即日起推出全新常設展「取水由此去Water is Here」，以開放式的展示風格，結合5大互動體驗，向市民科普水源知識及新竹在地水文知識，並傳達惜水用水理念，不僅在視覺上帶來全新感受，更以科技帶領觀者在歷史與現代中創造新想法，盼能喚起大眾對水資源的珍惜、瞭解水在日常生活中的重要性，歡迎市民朋友們踴躍觀展。

新竹高虹安表示，市府團隊秉持「美感新竹」、「宜居永續」施政策略，竹市的水道設施與新竹地區城市發展有著密不可分的關係，不僅連結每條街坊巷弄，更是城市歷史與現代科技的橋樑。竹市水道取水口展示館提供民眾親近歷史及水文科普的機會，並見證城市文明的演化，成為現代市民的絕佳遊憩場所。

文化局代理局長李欣耀說明，新竹水道取水口為竹市自來水現代化的里程碑，位於水源街與東勢街交叉處，於1929年（昭和4年）興建完成，是日治時期新竹街都市的供水系統，直到寶山淨水場與新竹第四抽水站興建後，相關設施才於1981年停止使用。2011年被指定為市定古蹟，經修復整建，於2019年以新竹市水道取水口展示館的面貌問世，進行水資源之整體歷史、建築、特色展示及教育推廣。

文化局指出，此次常設展運用科技補齊消逝於歲月中的故事，透過平板AR擴增實境結合靜態的文物展件，重現第一唧筒室的風華。5大展區包含台灣的水「水的重要」、家庭的水「生活用水大揭密」、人體的水「你身體裡的水秘密」、城市的水「新竹水城市」及取水口的水「幫浦 Pump Pump！」。

文化局補充，「新竹水道取水口展示館」館舍資訊可參考新竹市文化局官網( culture.hccg.gov.tw )或至新竹市文化局臉書粉絲專頁( facebook.com/culture.hccg/ )查詢。