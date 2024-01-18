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新竹瘋影展FUN寒假 全台多部首映新片、院線強檔動畫

▲放映期間達指定觀影次數，可兌換影展限定周邊小禮。（圖／新竹市政府提供）

▲放映期間達指定觀影次數，可兌換影展限定周邊小禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

放寒假不知道要去哪，就來新竹市影像博物館！「新竹瘋影展-兒童Fun映探險趣」多部全台首映新片、院線強檔FUN映中，陪你FUN寒假。新竹市長高虹安表示，瘋影展內容豐富精采、類型多元，邀請大小朋友寒假期間呼朋引伴，至KKTIX搜尋「新竹瘋影展」免費索票，一起到新竹市影像博物館「探險趣」，累績觀影次數，還能兌換小禮。

高虹安表示，新竹市影像博物館前身為有樂館，於1933年開幕，為全台首座具有冷卻設備的歐化劇場，是當時重要且時尚豪華的影像娛樂場所。國民政府遷台後改名「國民大戲院」，除了播放電影外，亦舉辦音樂會及入伍徵召等活動，成為承載市民生活記憶的歷史文化生活場域。

高虹安說明，新竹市影像博物館回歸市府，由文化局自營後，於去年12月重新開館，為了帶給市民朋友嶄新的文化體驗，市府團隊積極辦理第19屆TEFF歐洲影展及「新竹瘋影展」活動，帶動消費觀光人潮，串聯周邊東門城、東門市場及城隍廟等文化結點，期望能促進商圈整體發展，讓舊城區風華再現。

文化局代理局長李欣耀表示，「新竹瘋影展」於寒假期間規劃多部強檔動畫，如《小小兵2：格魯的崛起》、《鱷魚歌王》、《音速小子2》和《鞋貓劍客2》等，更安排7部全台首映新片，有改編自俄羅斯童話的《神騎魔法大冒險》、由法國影后瑪莉詠柯蒂亞及演員文森．卡索連袂出演的劇情喜劇《高盧英雄救公主》以及電玩改編的《迷你世界之覺醒》等精彩電影；此外還有撼動人心的《濟公之降龍降世》、紀錄日本巧克力店家「久遠巧克力」暖心故事的《幸福巧克力》，以及充滿奇幻冒險的《歡迎光臨奇幻樂園》與《狼孩妮娜》等，佳片連連，歡迎闔家共賞。

另外，除了看好片，影展活動也邀請多位「富邦文教基金會」電影學校知名講師，如策展人陳俊蓉、導演郭玄奇、影評人陳平浩，舉辦一系列影像教育工作坊，此外，於「新竹瘋影展」放映期間達指定觀影次數，還可以兌換影展限定周邊小禮，包含小怪獸磁鐵、皮革彈片零錢包以及瘋影展抱枕，並有機會抽中iPad第九代豪華贈禮，快上KKTIX搜尋「新竹瘋影展」免費索票。

文化局表示，「新竹瘋影展」放映期間至3月31日止，電影及系列推廣活動均為免費索票參加，新竹市影像博物館開館時間為週二至週四上午9時至下午5時、週五至週日上午9時至下午9時（週一、民俗節日及選舉日休館）；寒假期間（1月20日起至2月7日止）開館時間為週一至週日上午9時至下午9時，電影放映場次請上「新竹市影像博物館」FB粉絲專頁( facebook.com/ImageMuseumofHsinchuCity )查詢。

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