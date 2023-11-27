展區與設施升級　竹市眷村博物館空間改善工程決標

▲眷村文物傳達克勤克儉的生活哲學。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府向文化部爭取近1,700萬元經費，辦理竹市眷村博物館空間改善工程及更新常設展，經過市府團隊努力下於今年11月22日決標。文化局預計將重新規劃展區、增設親子及無障礙空間，使博物館能更加貼近民眾生活。眷村博物館因應工程施作，自明年1月1日起閉館，預計於明年下半年完工。

新竹市長高虹安表示，市府團隊積極推動「美感新竹」、「宜居永續」施政策略，博物館是城市生活的文化據點，儘管舊有眷村聚落已不復見，但改建過程象徵著從臨時居所到穩定安居的轉變，眷村博物館恰可賦予懷舊與當代的意義，邀請市民朋友可以在年底改建前一同來博物館體驗。

文化局代理局長李欣耀表示，2002年成立的眷村博物館位於竹市東大路二段，是全台首座眷村博物館，也是展現竹市眷村常民文化與文物的基地。博物館館藏來自眷村及各界蒐集與贈與，許多眷村民眾更親身投入口述記憶的傳承工程，充份展現「用自己的記憶來說眷村故事」的精神。

文化局說明，透過眷村博物館展示，帶領民眾一同穿越時光隧道，懷念過去時光，並以文物展示當年錢幣、軍服、糧票、家用品、老照片等，使大眾瞭解當年軍、榮眷生活的演變及克勤克儉的生活哲學，正是眷村博物館闡揚常民文化的開館精神。改善工程完工後，將優化館舍設施，提升博物館專業功能，提供民眾更友善完備的公共服務。