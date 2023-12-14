「講客宣傳列車」12／15前進竹市　號召鄉親來「講客」

▲「講客宣傳列車」將於12月15日於竹市大魯閣湳雅廣場靠站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傳遞講客精神，並喚起大眾對於客語推廣的重視，今年客家委員會分別於屏東、高雄、南投、台中、苗栗、新竹、桃園、台北等地，共辦理15場「搶救客話大作戰」宣講巡迴活動，「講客宣傳列車」將於12月15日於竹市大魯閣湳雅廣場靠站，歡迎市民朋友踴躍參加。

新竹市長高虹安表示，竹市的客家人口約13萬6千人，占全市人口比約3成，市府在推動客家文化、客家語言上不遺餘力，讓市民朋友更貼近客語，此次「講客宣傳列車」將會有客語藝文團體帶來精彩的音樂展演，並與觀眾分享母語創作與推廣的心路歷程，邀市民朋友一起開口講客家話、體驗客家歌曲魅力。

文化局代理局長李欣耀表示，由客家委員會推動的「搶救客話大作戰」講客宣講巡迴列車，明日特別開往竹市大魯閣湳雅廣場，結合市府、竹市邱金墩客家童謠文化推廣協會，辦理客家藝文表演與講客宣導，盼能讓客語融入市民日常生活，形塑社區「講客」氛圍。

新竹市文化局表示，市府近年來致力推動客語，不僅在藝文活動注入了客家文化與元素，更推行學校本土語言教育與沉浸式教學，讓客語結合12年國教校訂課程，積極落實客語文化的傳承與扎根。為了配合這次巡迴列車，特別邀請今年度客家童謠歌唱比賽成績卓越的新竹國小小朋友帶來可愛的客家歌謠，增添母語推廣的趣味性，盼能以音樂引領民眾更加認識客家文化。

客家委員會表示，根據研究，台灣客語活力低落，即便具備客語使用能力的人，也可能因為缺乏使用機會或意願，造成使用頻率不高。「搶救客話大作戰」宣講巡迴活動呼籲全國重視客語傳承危機，號召大家共下來時時講客語（華語：一起常常講客語）、儕儕講客語（華語：人人講客語）、講．就著了（華語：講就對了）。

文化局表示，現場另有辦理「有獎徵答」活動，將贈送限量精美文宣品，歡迎市民朋友共同響應客語推廣活動，更多詳情請至臉書搜尋「客家委員會 Hakka Affairs Council」、「新竹市文化局」或「好客．新竹」查詢。