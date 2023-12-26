新竹市12／28全國客家日　「共下來」十八尖山講客語

▲新竹市文化局將於12月28日舉辦「1228還我母語日–全臺共下講客遊行」活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傳承客語文化，號召大家共下來（華語：一同來）講客語！配合全國客家日，新竹市文化局將於12月28日舉辦「1228還我母語日–全臺共下講客遊行」活動，當日上午9時30分於十八尖山博愛街登山口集合。遊行邀請到客家姐妹花彤溫岑二重唱、新竹市竹塹音樂人推廣協會等優質藝文團體駐點表演客家歌曲，另還有蓋章集點兌換客家美食活動，歡迎市民朋友共下來參加。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，由客家委員會推動的「1228還我母語日-全臺共下講客遊行」活動，號召新北市、新竹市、苗栗縣、南投縣、台南市、高雄市等6個縣市政府及桃園市、新竹縣、苗栗市、台中市、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣等計12個鄉鎮公所共同參與，盼能展現復振客語的決心。

新竹市今年不僅輔導客家社團辧理各項藝文活動，為方便市民學客語，於各區多處開設客語認證班課程，積極落實客語文化的傳承與扎根，通過認證人數成績顯著，成效良好。

文化局表示，客委會自111年起將12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日，不僅是客家族群甦醒的起點，也是台灣母語運動接軌國際的重要里程碑。期望透過全國客家日「1228還我母語日-全臺共下講客遊行」活動的辦理，促進各族群認識與共享客家文化價值，並鼓勵各族群一起參與，實踐多元族群共融。

文化局說明，28日遊行活動於十八尖山博愛街登山口出發，沿途會設置客語字卡，鼓勵參與者邊走邊開口說客語。遊行至第2獅子亭、杜鵑花圃及最終站幸福亭，分別可集章後於服務台兌換客家美食，數量有限，兌完為止。

文化局補充，遊行活動當日為鼓勵民眾簽署「一代人救轉客語」，凡簽署完成者即可領取精美宣導品一份，歡迎市民朋友共同響應客語推廣活動，更多詳情請至「客家委員會」( https://www.hakka.gov.tw/index.html )、「新竹市文化局」( https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp )或「好客．新竹」臉書粉絲專頁。