　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市12／28全國客家日　「共下來」十八尖山講客語

▲新竹市文化局將於12月28日舉辦「1228還我母語日–全臺共下講客遊行」活動。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市文化局將於12月28日舉辦「1228還我母語日–全臺共下講客遊行」活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傳承客語文化，號召大家共下來（華語：一同來）講客語！配合全國客家日，新竹市文化局將於12月28日舉辦「1228還我母語日–全臺共下講客遊行」活動，當日上午9時30分於十八尖山博愛街登山口集合。遊行邀請到客家姐妹花彤溫岑二重唱、新竹市竹塹音樂人推廣協會等優質藝文團體駐點表演客家歌曲，另還有蓋章集點兌換客家美食活動，歡迎市民朋友共下來參加。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，由客家委員會推動的「1228還我母語日-全臺共下講客遊行」活動，號召新北市、新竹市、苗栗縣、南投縣、台南市、高雄市等6個縣市政府及桃園市、新竹縣、苗栗市、台中市、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣等計12個鄉鎮公所共同參與，盼能展現復振客語的決心。

新竹市今年不僅輔導客家社團辧理各項藝文活動，為方便市民學客語，於各區多處開設客語認證班課程，積極落實客語文化的傳承與扎根，通過認證人數成績顯著，成效良好。

文化局表示，客委會自111年起將12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日，不僅是客家族群甦醒的起點，也是台灣母語運動接軌國際的重要里程碑。期望透過全國客家日「1228還我母語日-全臺共下講客遊行」活動的辦理，促進各族群認識與共享客家文化價值，並鼓勵各族群一起參與，實踐多元族群共融。

文化局說明，28日遊行活動於十八尖山博愛街登山口出發，沿途會設置客語字卡，鼓勵參與者邊走邊開口說客語。遊行至第2獅子亭、杜鵑花圃及最終站幸福亭，分別可集章後於服務台兌換客家美食，數量有限，兌完為止。

文化局補充，遊行活動當日為鼓勵民眾簽署「一代人救轉客語」，凡簽署完成者即可領取精美宣導品一份，歡迎市民朋友共同響應客語推廣活動，更多詳情請至「客家委員會」( https://www.hakka.gov.tw/index.html )、「新竹市文化局」( https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp )或「好客．新竹」臉書粉絲專頁。

ET快訊
快訊／張兆志離婚　溫情告白許允樂：對妳的感覺沒有消退
快訊／張兆志、許允樂宣布離婚
快訊／港女星陳屍家中　享年46歲
外送好不好賺？他實測「3天狂跑28小時」真實收入曝
台南出租套房驚悚氣爆！　屋頂被炸開
新冠第5波來了！併發症+326「創4個月新高」　50多歲女亡
男業務健檢意外發現大腸癌！　醫揪「糟糕3習慣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣政府攜手家樂福　共創農村淨零永續新模式

花蓮習藝所培力長者和弱勢　夢想基地推出年節禮盒一起過好年

手語說布袋戲！雲林縣推新繪本　「故鄉那個暑假」新書曝光

新竹市12／28全國客家日　「共下來」十八尖山講客語

釋迦價格翻倍！護果專案啟動　東警富源村防竊兼識詐宣導

年底前回歸　竹市府宣布後站夜市12／28試營運

宣布3度調薪！　崑山科大穩健辦學獲肯定與全校共享成果

關山警攜手愛心團體「寒冬送暖」　兼防詐及交安宣導

台東義消總隊長交接　饒慶鈴期勉共建防救災專業團隊

福崗路接國3上下班超塞　蔡培慧爭3.7億改善邀內政部長視察

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

雲林縣政府攜手家樂福　共創農村淨零永續新模式

花蓮習藝所培力長者和弱勢　夢想基地推出年節禮盒一起過好年

手語說布袋戲！雲林縣推新繪本　「故鄉那個暑假」新書曝光

新竹市12／28全國客家日　「共下來」十八尖山講客語

釋迦價格翻倍！護果專案啟動　東警富源村防竊兼識詐宣導

年底前回歸　竹市府宣布後站夜市12／28試營運

宣布3度調薪！　崑山科大穩健辦學獲肯定與全校共享成果

關山警攜手愛心團體「寒冬送暖」　兼防詐及交安宣導

台東義消總隊長交接　饒慶鈴期勉共建防救災專業團隊

福崗路接國3上下班超塞　蔡培慧爭3.7億改善邀內政部長視察

國民黨又拿爐渣案攻賴　南市府：已提告廠商返還不法利得

分析／侯友宜觸及國民黨弱勢議題　拉攏農民還向女性致敬

愛貓搶走床和枕頭「還自己蓋被被」　睡到嘴開看傻媽：進化成人了

身分證中「168」任2碼　火鍋餐廳升級三點蟹、東石大蛤吃到飽

工廠大亂鬥！男遭「鋼釘穿腳+槍射大腿」慘死　16嫌判賠1219萬

無法說核能沒危險　柯文哲：走路也可能被車撞「難道就不上街嗎」

行人更安全！IIHS宣布北美20間車廠「95%以上新車」全面標配AEB

臉老起來放！蓄鬍眼垂大叔「真的只有17歲」　進教室被同學喊老師好

台灣國寶陳瑩霖過世！家屬悲慟證實　享耆壽90歲

辣媽才聲請保護令　遭狠夫「開槍爆頭亡」！8歲女兒全程目睹

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

和緯黃昏市場違停嚴重　民眾質疑警擺爛

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆更好

桃園「火鍋嘉年華」12/30登場　好禮等你來

張善政就職週年成果　四大願景打造宜居桃園

蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

桃捷尋找第1.5億位乘客　快來領獎

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

張善政視察　老街溪領航南橋至芝和橋工程

張市長出席就職週年記者會　四大願景打造桃園全方位國際都市

業績創新高！　「大江好咖」聖誕節送600杯咖啡謝櫃姐櫃哥

新北漁家子弟蕭郁哲　化身漁人美味傳承者

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

「ZOO LALA美術客」參訪潮州消防隊

更多熱門

相關新聞

新竹水道取水口展示館　5大互動體驗科普水源知識

新竹水道取水口展示館　5大互動體驗科普水源知識

「水」是人類和動植物生存發展的必需品，為宣導愛護水資源的重要性，「新竹水道取水口展示館」即日起推出全新常設展「取水由此去Water is Here」，以開放式的展示風格，結合5大互動體驗，向市民科普水源知識及新竹在地水文知識，並傳達惜水用水理念，不僅在視覺上帶來全新感受，更以科技帶領觀者在歷史與現代中創造新想法，盼能喚起大眾對水資源的珍惜、瞭解水在日常生活中的重要性，歡迎市民朋友們踴躍觀展。

「講客宣傳列車」12/15前進竹市

「講客宣傳列車」12/15前進竹市

竹市眷村博物館空間改善工程決標

竹市眷村博物館空間改善工程決標

竹市「館館探索實境解謎」報名開跑

竹市「館館探索實境解謎」報名開跑

竹市「小小策展人成果展」11／15起開展

竹市「小小策展人成果展」11／15起開展

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

即／台中22歲女聖誕節闖勤益科大墜樓亡

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面