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免飛日本買了！超商獨家「迪士尼UFUFY」40款周邊　公仔、月亮燈超Q

▲▼，7-ELEVEN自3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11將在3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動，集結米奇、米妮、奇奇與蒂蒂等超人氣角色，首次開發逾40款限量周邊。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

迪士尼UFUFY粉絲快看過來！就有超商集結UFUFY雲朵綿綿系列中的米奇、米妮、小熊維尼、奇奇與蒂蒂等超人氣角色，首度開發逾40款全台首見的迪士尼UFUFY雲朵綿綿限量周邊，像是有超可愛的經典公仔、造型公仔燈、行動電源等，粉絲一定要全套收藏。

許多人去日本玩都一定會買迪士尼UFUFY雲朵綿綿周邊商品，對此，7-11將在3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動，以春遊、居家、辦公3大生活場景開發逾40款限量商品，首推超療癒小物「UFUFY經典公仔」，共有7款選擇，分別為米奇、米妮、唐老鴨、史迪奇、奇奇、蒂蒂，以及隱藏版的小熊維尼，款式隨機，通通為日本限定圖素，首度登台開賣；「造型公仔燈」米奇與米妮坐在月亮上，搭配柔和燈光有夠可愛；「電動泡泡機」分為黃色、粉色共2款，電動連續出泡泡不費力，還附調整背帶，方便攜帶。

▲▼，7-ELEVEN自3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲首度登台開賣的限量「UFUFY經典公仔」，共有米奇、米妮、唐老鴨、史迪奇、奇奇、蒂蒂、隱藏版小熊維尼共7款選擇，款式隨機，還附贈可愛小枕頭。

▲▼，7-ELEVEN自3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲「造型公仔燈」是超可愛的米奇與米妮一起坐在月亮上。

▲▼，7-ELEVEN自3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲「電動泡泡機」有2款可愛圖案。

出遊一定要有的「造型保溫保冷袋」，共有米奇、小熊維尼、奇奇共3款；「1.5L彈蓋冷水壺」分為小熊維尼、奇奇蒂蒂共2款，採用一鍵式彈蓋，搭配可拆卸吸管設計，方便攜帶使用；「304不鏽鋼餐具組」有米奇米妮、小熊維尼與奇奇蒂蒂共3款，一次擁有筷子、湯匙、叉子3種外出必備餐具。

▲▼，7-ELEVEN自3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲本次「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動還有聯名OUTDOOR一系列背包、零錢包商品。

▲▼，7-ELEVEN自3月6日15:00起推出全店「迪士尼UFUFY系列軟綿春日快閃購/集點送」活動。（圖／記者周姈姈攝）

▲「造型安全帽」有奇奇、蒂蒂、小熊維尼共3款。

另外還有「收納露營箱桌」、「兩用野餐墊」、「床包枕套組」、「行動電源」、「造型磁吸充電盤」、「造型安全帽」以及聯名OUTDOOR造型零錢包、側背包、後背包等周邊，粉絲可要把握機會收藏了。

▲▼「珍煮丹X奇幻動物森林」聯名推出3款青梅系列飲品、手搖杯。（圖／珍煮丹提供）

▲日本人氣奇幻動物森林展覽攜手台灣手搖飲推出聯名紙杯。（圖／珍煮丹提供，下同）

日本知名藝術家「樋口裕子」於台灣展開「奇幻動物森林 樋口裕子展」，並聯手手搖飲品牌「珍煮丹」推出3款超可愛聯名限定杯身、2款杯膜，把筆下經典角色係上著貓咪臉蛋卻長出蛇手和章魚腳的GUSTAVE、以愛貓為創作靈感的BORIS，和白色身軀上長著單隻眼睛的HITOTSUME等通通放在手搖杯上，且角色還通通換上新衣，特別以台灣傳統印花、植物作為設計，吸睛度十足，即日起就能在全門市買飲料獲得。

▲▼「珍煮丹X奇幻動物森林」聯名推出3款青梅系列飲品、手搖杯。（圖／珍煮丹提供）

▲加碼喝3款青梅系列飲品。

加碼喝全新青梅系列飲品，首推「九分熟梅子冰茶」，使用9分熟的梅子搭配不知春茶，再放進桂花凍增添咀嚼口感，每一口都清爽好喝；再來的「青梅Highball Tea」則是選用0%啤酒結合青梅、熟香木梨茉莉茶湯，綿密氣泡感帶出似酒似茶的滋味；最後這杯「胭脂梅芭樂綠」，嚴選台灣紅心芭樂搭配木梨茉莉茶，杯底則有青梅，芭樂香與酸甜青梅的組合超對味，即日起於全門市開賣。

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