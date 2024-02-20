7-11聯名木曜4！獨家新品一次看　加大版「麻辣小龍蝦飯糰」餡料超多

▲7-11攜手YouTube百萬訂閱的網路實境綜藝節目《木曜4超玩》打造7款獨家聯名商品，將在2月21日起開賣。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

準備衝超商大吃了！就有超商攜手YouTube百萬人氣綜藝節目，將在2月21日起開賣「7款獨家聯名商品」，種類涵蓋飯糰、燴飯、漢堡等，推薦一定要吃超商通路首見的「麻辣小龍蝦飯糰」，比一般飯糰更大顆，咬下就能吃到滿滿配料，只要銅板價49元，吃起來超滿足。

7-11自2月21日起攜手YouTube百萬訂閱的網路實境綜藝節目《木曜4超玩》合作企劃，以節目中破百萬瀏覽人次的熱門影片作為靈感開發，雙方歷經為期10個月多次創意發想、試吃及調整，終於打造出獨家7款系列商品。

首推超商通路首見的「麻辣小龍蝦新極大飯糰」（售價49元），為全新開發規格，比以往的飯糰尺寸大顆，嚴選四川大紅袍及10種辛香料爆炒，香麻帶勁的醬料拌飯搭配鮮甜小龍蝦，口感麻辣鮮香，吃完超飽足，此款限定南部地區超過800間門市販售。

▲「麻辣小龍蝦新極大飯糰」只要銅板價49元，比一般飯糰大顆，吃起來更有飽足感。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



▲本次3款御飯糰新品分別為「麻辣小龍蝦新極大飯糰」、「哇沙米海鮮飯糰」以及「博多明太子飯糰」，餡料超有誠意。



「哇沙米海鮮飯糰」（售價59元）選用日本第一米大賞最高金賞獎品種「龍之瞳」，米粒大顆Q彈飽滿，包裹滿滿的智利鮭魚、鮮蝦、日本魚卵塊與明太子內餡，再拌入微嗆辣新鮮山葵醬，每一口都能嚐到鮮甜海味；「博多明太子飯糰」（售價49元）選用助宗鱈明太子，並首度以整房、炙燒及168小時低溫熟成醃漬等3種不同風味和口感的明太子呈現，口感非常豐富，香氣也十分有層次。

此外，粉絲們印象深刻曾創下超過200萬觀看次數的《下班吃什麼》的「薯餅蛋堡」（售價59元）也將於7-11開賣，以馬芬堡黃金薯餅烤蛋佐番茄醬，微波加熱後仍Q彈鬆軟。還有延續《一日料理大賽》影片的雞料理「宮保雞丁繪飯」（售價99元），使用去骨雞腿肉佐以多種香料醃製，並與岡山豆瓣醬熟成番茄醬、在地花生、三星蔥、高麗菜與杏鮑菇爆炒，軟嫩多汁、口味酸甜芳香濃郁。

▲「薯餅蛋堡」以香Q馬芬堡搭配又脆又香的薯餅、香烤雞蛋與起司，再點綴經典蕃茄醬，吃起來超過癮。

▲「宮保雞丁燴飯」配料超豐富。



聯名商品也結合《木曜4超玩》節目熱門主題和超商元素吸引粉絲收藏，像是呼應《一日糖果Artist》、《一日調酒師》兩集觀看次數破百萬的影片，「OPEN!xPapabubble手工糖」（售價99元）用OPEN將與節目經典圖像設計出主持人-邰智源的Q版及另3種圖案，分別有乳酸、百香果、鳳梨、黑莓多種水果口味；「蘇蘇虎虎美梅紫啤酒」（售價99元）則是將酸甜梅子啤酒搭配香氣奔放的紫蘇葉，喝起來甜而不膩、輕盈順口。

▲「OPEN!xPapabubble手工糖」還印上OPEN將與《木曜4超玩》超Q圖案。



吃完美食當然還要來杯飲料！以幽默標語「日子，不要蔦蔦的過」的手搖飲品牌「蔦日子」 推出最新「遇見多樂絲」系列，一共有3款限定飲品，為「橙意多樂絲」、「西柚多樂絲」及「蔦綠多樂絲」，通通是選用酸甜多多作為基底分別搭配柳橙汁、西柚汁、梔子花茉莉綠，每一款都能喝到果香結合茶香，清爽到不行，即日起就能衝全門市喝。

▲最新多多系列開喝。（圖／蔦日子提供）