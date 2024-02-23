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超商「日韓零食新品」一次看！海苔夾花生醬超涮嘴　任選買2送1爽吃

▲▼7-11開賣日韓14款人氣零食。（圖／7-11提供）

▲7-11「進口夯品博覽會」開賣日本、韓國14款暢銷商品，即日起指定商品可享任選買2送1。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

為了讓民眾在台灣就能輕鬆品嚐日本、韓國零食，超商一口氣引進14款暢銷品項，像是有「日本迷你可頌餅乾」，酥脆可頌餅乾送進嘴裡是超濃砂糖奶油香，還有「韓國花生醬脆皮海苔片」，堅果海苔脆片搭配花生醬內餡，口感超有層次，且為慶祝新品上市，即日起指定品項可享任選買2送1。

7-11門市即日起至3月19日推出「進口夯品博覽會」，一口氣開賣14款日本、韓國7-11暢銷商品，其中還有8款為首次引進，日本暢銷商品首推「RINO迷你可頌餅乾－原味砂糖」，餅乾造型模擬法國可頌，口感又酥又脆，砂糖奶油香氣超濃郁；「Allhearts絕品美味巧克力布朗尼」巧克力布朗尼裡夾入巧克力片，口感十分豐富；日本味覺糖與神戶高級紅茶專門店Lakshimi聯名推出「極上蜂蜜紅茶牛奶糖」，甜而不膩；另外還有「ORIHIRO蒟蒻果凍3口味（6入）」、「Bourbon Alfort雅抹茶巧克力餅乾」。

▲▼7-11開賣日韓14款人氣零食。（圖／7-11提供）

▲「RINO迷你可頌餅乾」是邪惡的砂糖奶油口味。

▲▼7-11開賣日韓14款人氣零食。（圖／7-11提供）

▲「ORIHIRO蒟蒻果凍3口味（6入）」內含葡萄、白桃與麝香葡萄口味。

韓國暢銷品有「SAJO花生醬脆皮海苔片」，香脆美味的非油炸堅果海苔脆片，咬下還能吃到香濃花生內餡；「SAJO明太魚辣味條」非油炸不油膩，明太魚鮮味讓人欲罷不能；「Thin in Thin 三層薄脆餅乾」薄而酥脆的三層餅乾，外層肉桂吉拿棒調味、內層為韓國黑糖餅餡，口感輕脆美味；另外還有「綜合穀物棒」、「HBAF起司風味球／玉米濃湯風味球」、「印尼韓式小雞麵－香辣／雞汁風味」、「GINBIS星星巧克力玉米餅乾」。

▲▼7-11開賣日韓14款人氣零食。（圖／7-11提供）

▲「SAJO花生醬脆皮海苔片」（左）堅果海苔脆片搭配花生醬內餡；「SAJO明太魚辣味條」（右）又鮮又辣一吃就停不下來。

人氣甜點品牌「亞尼克」推出5款宇治抹茶甜點，首推「宇治抹茶生乳捲」，把抹茶結合北海道奶霜製成宇治抹茶奶霜，再塞進宇治抹茶泡芙蛋糕當中，雙抹滋味濃郁到不行；再來必吃「宇治抹茶巴斯克生起司」，使用北海道生起司、高達熟成起司搭配宇治抹茶製成，焦黑表面還帶有焦糖香，每一口都能吃到抹茶、起司香，再結合半熟口感讓人忍不住一口接一口，好吃到不行。

▲▼亞尼克抹茶季登場。（圖／亞尼克提供）

▲5款最新抹茶甜點開吃了。（圖／亞尼克提供，下同）

除外還有紅豆餡尬蕨餅、抹茶泡芙蛋糕及酥脆派塔皮的「宇治抹茶派」、「綜合抹茶曲奇餅」、「茶の芭菲」共3款抹茶甜點等吃，即日起於全門市上市，抹茶控通通不能放過。

▲▼亞尼克抹茶季登場。（圖／亞尼克提供）

▲▼必吃抹茶生乳捲、抹茶巴斯克生起司。

▲▼亞尼克抹茶季登場。（圖／亞尼克提供）

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