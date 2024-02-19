可以吃的衛生紙！超商獨家「3款超搞怪零嘴」　巨大橡皮擦裝滿魷魚絲

▲7-11預購將在2月21日起開賣「3款超搞怪零嘴」，此為「春風面紙造型細柔手撕棉花糖」，衛生紙包裝裡裝的是蓬鬆的棉花糖。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

竟有「可以吃的衛生紙」！超商將在2月21日起獨家開賣「3款超搞怪零嘴」，其中，衛生紙包裝抽出來的不是衛生紙了，而是甜蜜又療癒的棉花糖，還有巨大版橡皮擦，裡面裝了滿滿的香烤魷魚絲，有趣又好吃，趕快衝超商買了。

7-11預購將在2月21日至3月10日開賣「3款趣味零嘴」，首先是「春風面紙造型細柔手撕棉花糖」（售價299元），外觀看起來就是一般的衛生紙包裝，但抽出來不是衛生紙，而是蓬鬆軟綿的太妃糖風味棉花糖，再來是「Pentalx胡同炭烤魷魚絲」（售價299元），放大版Pental橡皮擦造型收納包裡面裝了滿滿的香烤魷魚絲。

▲「Pentalx胡同炭烤魷魚絲」附送放大版橡皮擦造型收納包，裡面裝的是滿滿的香烤魷魚絲。



▲「窯烤山寨村火柴棒餅乾」火柴棒造型餅乾超吸睛。



相信大家一定都有看過超經典的猴子火柴盒，7-11預購這次也有超有創意的「窯烤山寨村火柴棒餅乾」（售價199元），盒子裡裝著火柴棒造型餅乾，好吃又好玩；以上3款零嘴新品於2月21日至3月10日可享優惠，指定商品任選2件95折、3件以上92折，使用icash、icash Pay、OPEN錢包支付可享指定商品現折優惠價。

▲CoCo新品草莓蒸大福 。（圖／CoCo提供，下同）

人氣手搖飲品牌「CoCo」推出全新超罪惡飲品「草莓蒸大福」，特意選用現蒸軟糯奶香大福搭配酸甜手工莓果醬，再結合濃醇鮮乳，香氣十足，大口喝不僅炸出草莓、蔓越莓的莓果香，還吃得到軟Q大福、新鮮草莓果肉，口感酸甜好喝，罪惡爆表，即日起於全門市開賣。

▲草莓蒸大福帶有濃濃莓果香氣還吃得到草莓果肉。