超商「4款咖哩新品」開吃！焗烤咖哩飯＋雞排超絕配　麵包咬下爆雙餡

▲7-11聯名「CoCo壹番屋」再推出4款鮮食新品。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

咖哩控快看過來！超商攜手超人氣咖哩專賣店推出「4款鮮食新品」，一定要吃「炸雞排起司咖哩焗飯」，超濃咖哩飯搭配雙起司，再大口吃炸雞排，吃完超有飽足感，還有「咖哩起司麵包」，大口咬下爆出咖哩餡加起司雙餡，每一口都幸福感爆棚。

7-11多年來攜手日本最大咖哩專賣店「CoCo壹番屋」聯名合作，深獲民眾喜愛，迄今已有超過600萬的消費者體驗品嚐，即日起再以CoCo壹番屋店內的超人氣菜單「起司咖哩系列」推出4款新品，首推「炸雞排起司咖哩焗飯」（售價99元），以CoCo壹番屋最經典的咖哩醬搭配薑黃飯，再撒上雙起司，散發超濃郁香氣，最上層放一大塊外酥內嫩的炸雞排，大口吃超滿足。

▲「炸雞排起司咖哩焗飯」一次能品嚐咖哩、起司、雞排完美結合的滋味。



▲「炸雞起司咖哩飯糰」與「咖哩起司麵包」的內餡超有誠意，大口吃超滿足。



「咖哩雞排烏龍燴麵」（售價99元）的烏龍麵裹著滿滿的咖哩醬，每一口都能品嚐濃郁香醇的咖哩香氣，搭配大塊炸雞排，一吃就停不下來；「炸雞起司咖哩飯糰」（售價45元），飯糰裡包了整塊炸雞、咖哩醬以及炒製洋蔥；「咖哩起司麵包」（售價45元）堡體仿油炸，清爽不油膩，咬下就能吃到鹹口味咖哩餡加切達起司。

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▲最新多多系列開喝。（圖／蔦日子提供）