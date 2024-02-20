　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

這杯要喝！超商精品咖啡「全新風味」來了　美式、拿鐵任選2杯119元

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限定門市推出CITY PRIMA精品咖啡全新風味「瓜地馬拉 薇薇特南果」，2月21日起正式開賣。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

為了讓民眾能品嚐更豐富的咖啡風味，就有超商宣布，將在2月21日起於限定門市開賣精品咖啡全新風味，每一口都能享受楓糖、胡桃、香草甜香；不僅如此，超商還祭出咖啡優惠，原價100元的大杯精品美式與原價110元的大杯精品拿鐵可享「任選2杯119元」，愛喝精品咖啡的你千萬別錯過。

7-11「CITY PRIMA精品咖啡」除原本經典暢銷「衣索比亞 花香耶加雪菲」風味外，將在2月21日起於限定約500家設置「三豆槽咖啡機」的門市開賣精品咖啡全新第2風味「瓜地馬拉 薇薇特南果」，選用位於瓜地馬拉西部高地，海拔1400-1700公尺SHB規格的水洗處理法咖啡豆，每顆咖啡豆皆獲得CQI評鑑80分以上，帶有楓糖、胡桃、香草風味，喝起來厚實濃郁、散發堅果甜香。

歡慶新風味上市，2月21日至3月5日期間，CITY PRIMA精品咖啡大杯美式/大杯拿鐵可享「任選2杯119元」（不限冰熱）；另外，即日起至4月2日止，CITY PRIMA精品咖啡大杯美式/大杯拿鐵每杯可享鑑賞價70元，OPENPOINT會員再加贈OPENPOINT點數10點。

▲▼CoCo新品草莓蒸大福 。（圖／CoCo提供）

▲CoCo新品草莓蒸大福 。（圖／CoCo提供，下同）

人氣手搖飲品牌「CoCo」推出全新超罪惡飲品「草莓蒸大福」，特意選用現蒸軟糯奶香大福搭配酸甜手工莓果醬，再結合濃醇鮮乳，香氣十足，大口喝不僅炸出草莓、蔓越莓的莓果香，還吃得到軟Q大福、新鮮草莓果肉，口感酸甜好喝，罪惡爆表，即日起於全門市開賣。

▲▼CoCo新品草莓蒸大福 。（圖／CoCo提供）

▲草莓蒸大福帶有濃濃莓果香氣還吃得到草莓果肉。

ET快訊
快訊／逢甲22歲女大生失蹤70小時　大遠百墜樓亡
「罰款1200元以下」擬不記點　計程車工會：給予肯定
女士官過年偷帶男友！纏綿2夜　一堆人遭懲處
快訊／台中大遠百22歲女墜樓　當場慘死
短裙妹趕上班闖紅燈！遭小黃撞噴空中轉
一筆糊塗帳！兆豐首創刷卡換匯　央行：沒有同意
晚安小雞竟惹到他　台商：沒被槍斃要謝天謝地

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

這杯要喝！超商精品咖啡「全新風味」來了　美式、拿鐵任選2杯119元

7-11聯名木曜4！獨家新品一次看　加大版「麻辣小龍蝦飯糰」餡料超多

限時4天！超商「4大咖啡飲品優惠」來了　黑糖珍奶只要37元爽喝

薯餅免費送、10元吃蛋捲冰淇淋！　麥當勞最新「7大優惠券」快收下

呷甜甜過個好龍年！東森購物網品牌聯名湯圓甜鹹好滋味　吃出圓滿好福氣

Guess創逾40年歷史！併購rag ＆ bone股價上漲3.9%

頂級日系琺瑯廚具Takara Standard擁夢想廚房！職人設計處處貼心　收納大空間又好清潔

可以吃的衛生紙！超商獨家「3款超搞怪零嘴」　巨大橡皮擦裝滿魷魚絲

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

這杯要喝！超商精品咖啡「全新風味」來了　美式、拿鐵任選2杯119元

7-11聯名木曜4！獨家新品一次看　加大版「麻辣小龍蝦飯糰」餡料超多

限時4天！超商「4大咖啡飲品優惠」來了　黑糖珍奶只要37元爽喝

薯餅免費送、10元吃蛋捲冰淇淋！　麥當勞最新「7大優惠券」快收下

呷甜甜過個好龍年！東森購物網品牌聯名湯圓甜鹹好滋味　吃出圓滿好福氣

Guess創逾40年歷史！併購rag ＆ bone股價上漲3.9%

頂級日系琺瑯廚具Takara Standard擁夢想廚房！職人設計處處貼心　收納大空間又好清潔

可以吃的衛生紙！超商獨家「3款超搞怪零嘴」　巨大橡皮擦裝滿魷魚絲

蘋果App Store安全性受質疑　假錢包App詐騙成功上架

2024年「越南胡志明市工具機展」　早鳥優惠即將截止

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

快訊／開學第2天傳憾事！逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

洗車打工被羞辱！18歲女「高壓水槍猛噴奧客」　痛快反擊影片爆紅

打掃請狗狗「上去」！結果牠爬同伴背上做壞壞事　媽傻：也太聽話

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

廟會男伸手侵犯美女禮生！遭抓包竟反嗆：怎樣，不能碰嗎？

普丁難忘她？24歲辣模在紅場拍「露奶片」　3年後突被通緝

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

消費熱門新聞

麥當勞最新「7大優惠券」快收下！

超商4大咖啡飲品優惠！黑糖珍奶只要37元

琺瑯廚具TakaraStandard夢想廚房

超商限量開賣元宵節「8款超萌燈籠」

速食店最新激省優惠券限時42天用

超商3款有趣零嘴！竟有可以吃的衛生紙

7-11聯名木曜4打造「7款美食新品」

速食店「免費送堡」限時5天開搶

愛爾麗國際醫療集團　慨捐特搜裝備器材

中華電信兩大識別遠離釣魚詐騙

屬龍、身分證「204」中1碼就優惠

直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金

超商精品咖啡推出全新風味還有優惠

超商必吃7款地瓜美食！下殺買1送1爽吃

更多熱門

相關新聞

連5天買一送一！樂蝦拉麵開幕祭優惠

連5天買一送一！樂蝦拉麵開幕祭優惠

來自新加坡的樂天皇朝、樂蝦拉麵新莊宏匯店經過幾天試營運後，明天正式開幕，除了連5天拉麵買一送一之外，2月26日至3月3日點用八色小籠包，就送PIZZA小籠包。

7-11聯名木曜4打造「7款美食新品」

7-11聯名木曜4打造「7款美食新品」

超商4大咖啡飲品優惠！黑糖珍奶只要37元

超商4大咖啡飲品優惠！黑糖珍奶只要37元

王品享鴨4月中旬進駐台南市長官邸

王品享鴨4月中旬進駐台南市長官邸

麥當勞最新「7大優惠券」快收下！

麥當勞最新「7大優惠券」快收下！

關鍵字：

美食雲超商新品咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面