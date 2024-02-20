這杯要喝！超商精品咖啡「全新風味」來了　美式、拿鐵任選2杯119元

▲7-11限定門市推出CITY PRIMA精品咖啡全新風味「瓜地馬拉 薇薇特南果」，2月21日起正式開賣。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

為了讓民眾能品嚐更豐富的咖啡風味，就有超商宣布，將在2月21日起於限定門市開賣精品咖啡全新風味，每一口都能享受楓糖、胡桃、香草甜香；不僅如此，超商還祭出咖啡優惠，原價100元的大杯精品美式與原價110元的大杯精品拿鐵可享「任選2杯119元」，愛喝精品咖啡的你千萬別錯過。

7-11「CITY PRIMA精品咖啡」除原本經典暢銷「衣索比亞 花香耶加雪菲」風味外，將在2月21日起於限定約500家設置「三豆槽咖啡機」的門市開賣精品咖啡全新第2風味「瓜地馬拉 薇薇特南果」，選用位於瓜地馬拉西部高地，海拔1400-1700公尺SHB規格的水洗處理法咖啡豆，每顆咖啡豆皆獲得CQI評鑑80分以上，帶有楓糖、胡桃、香草風味，喝起來厚實濃郁、散發堅果甜香。

歡慶新風味上市，2月21日至3月5日期間，CITY PRIMA精品咖啡大杯美式/大杯拿鐵可享「任選2杯119元」（不限冰熱）；另外，即日起至4月2日止，CITY PRIMA精品咖啡大杯美式/大杯拿鐵每杯可享鑑賞價70元，OPENPOINT會員再加贈OPENPOINT點數10點。

▲CoCo新品草莓蒸大福 。（圖／CoCo提供，下同）

人氣手搖飲品牌「CoCo」推出全新超罪惡飲品「草莓蒸大福」，特意選用現蒸軟糯奶香大福搭配酸甜手工莓果醬，再結合濃醇鮮乳，香氣十足，大口喝不僅炸出草莓、蔓越莓的莓果香，還吃得到軟Q大福、新鮮草莓果肉，口感酸甜好喝，罪惡爆表，即日起於全門市開賣。

▲草莓蒸大福帶有濃濃莓果香氣還吃得到草莓果肉。