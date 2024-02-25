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金正恩確實有大兒子！知情人士曝「神隱秘辛」：身材太瘦不像爸爸

▲▼金正恩今年1月7日帶著二女兒金主愛視察位於黃海北道的現代化雞蛋生產工廠。（圖／達志影像）

▲金正恩今年1月7日帶著二女兒金主愛視察位於黃海北道的現代化雞蛋生產工廠。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近年出席各種公開活動，包括建軍節等閱兵儀式、指導飛彈試射、視察農場與新建住宅，總是不忘帶著年僅10幾歲的二女兒金主愛，外界關注金主愛是否成為接班熱門人選。知情人士爆料，其實金正恩確實有一名大兒子，然而卻因外貌不討喜而選擇不對外公開。

根據英媒《每日郵報》，南韓情報機構「國家情報院」一名前職情報員崔秀容（Choe Su-yong，音譯）引述來自北韓的消息爆料，其實除了二女兒金主愛以外，金正恩膝下確實還有一名排行老大的兒子，只不過大兒子的外貌與身體條件在先天上「不太討喜」，因此成為金正恩難以讓兒子對外亮相的主要原因。

崔秀容表示，「與看起來肥肥胖胖的爸爸（金正恩）、妹妹（金主愛）不同，金正恩的兒子身材非常瘦小、且臉面略顯蒼白無力，兒子和其曾祖父金日成長得完全不像！」

▲▼金正恩8日晚間攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵式。（圖／路透）

▲金正恩去年9月8日晚間攜女兒金主愛出席建國75周年民防武力閱兵儀式。（圖／路透）

在北韓，若想要成為下一屆領導接班人，首先在外貌上與金日成相像是其必要條件。報導舉金正恩為例，為了在奪嫡大戰中脫穎而出、在其他將軍和官員們面前建立威信，以及強化其接班的合法正統性，金正恩在身材變化、外貌打扮上無不參考其祖父金日成。

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）的客座研究員、北韓消息專家馬登（Michael Madden）表示，「金正恩早年在接班之前，其實身材上也算偏瘦。但為了在上了年紀的官員與部下前建立威望，金正恩只能不斷增加自己的體重，讓自己看起來更像金日成。」

報導也指出，其實瘦弱苗條的身材並無法受到北韓居民們的喜愛，因為會喚起北韓居民們對於1990年代「苦難的行軍」全國大饑荒的悲慘回憶，也因此北韓社會相對偏愛肥胖、看起來充滿福氣的身材。

▲▼北韓官媒公開元旦新年慶祝表演畫面，相片中金主愛站在C位，至於父親金正恩、母親李雪主則站在兩旁。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓官媒公開元旦新年慶祝表演畫面，相片中金主愛站在C位，至於父親金正恩、母親李雪主則站在兩旁。（圖／達志影像／美聯社）

外界也傳出金正恩其實還有另2名私生子女。目前根據南韓國情院的說法，金正恩膝下共有3名子女，包括大兒子、二女兒金主愛，以及性別不詳的老么；不過，崔秀容卻指出，金正恩與元配李雪主之間的嫡系子女只有大兒子和金主愛，另外則還有2名私生子女，性別不詳。

據悉，南韓國情院去年3月曾在國會接受質詢時透露，雖然目前並無具體物證，不過從各種情報消息來看，金正恩的大兒子確實是存在的。

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