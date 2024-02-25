經濟效益上看7兆日圓！TSMC熊本設廠「百業待興」　人力短缺成隱憂

▲台積電熊本廠昨日開幕，廠區旁還荒蕪一片。（圖／記者高兆麟攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球半導體產業巨擘「台積電」（TSMC）前往日本熊本縣菊陽町設廠，昨（24）日第一工廠在萬眾矚目下正式開幕，預計能夠引領日本半導體產業復興，未來十年內為當地帶來高達6兆9千億日圓的經濟漣漪效應，當地居民也期盼台積電的設廠可以為地方帶來繁榮，然而當地目前卻也面臨人力短缺等問題。

根據日媒TBS電視台、TV朝日，台積電在日本九州熊本縣的第一座晶片廠24日下午落成開幕，包括日本經濟產業大臣齋藤健、熊本縣知事蒲島郁夫、台積電董事長劉德音皆出席開幕儀式，日本國內一致認為菊陽町迎來百年來一遇的絕好翻身大機會，包括本月6日發表動工計畫的第2工廠，預計投資額規模達到3兆日圓。

對於人口僅4.4萬的小鎮菊陽町而言，台積電的投資設廠自然能帶來鹹魚翻身的機會。當地居民一方面期盼，隨著台積電員工們的進駐能夠為地方帶來繁榮與成長；不過另一方面，當地農民們也擔憂，長年使用的旱田可能會因台積電的進駐而變得無法再使用，且交通堵塞可能也是待解的問題。

▲ 台積電熊本昨日開幕，在前往廠區道路大塞車，未來當地恐面臨交通堵塞等問題。（圖／記者高兆麟攝）

日媒《產經新聞》分析，如同齋藤健出席開幕典禮時所述，隨著台積電在熊本縣的總投資額達到200億美元（3兆日圓），能強化日本國內半導體產業根基，更能帶動豐田汽車、汽車零件供應商電裝（Denso）、索尼集團（SONY）的成長，也因此台積電的進駐為日本國內製造業的復興帶來一絲期望。

台積電設在熊本縣菊陽町的第一座晶片廠，將來也需要進行相關的建設與設備維護，因此有望因需求量的增長而帶動相關產業成長，對於中小企業的漣漪效應也備受關注，相關高層更透露，其實尚未對外公開的計畫還有很多，也因此台積電的實際投資額未來恐怕達到6至7兆日圓。

▲台積電熊本廠昨日開幕，臨近超市特別開闢台灣特產區 。（圖／記者高兆麟攝）

不過，熊本縣當地卻也出現人力短缺的問題。報導指出，目前台積電所設置的第一工廠約有1300人辦公，未來一旦第二工廠落成啟用後，合計總人力將多達3400人，屆時九州各地的半導體相關人才在未來10年來將會缺乏1000人左右，也因此理工人才的爭奪會面臨激烈競爭。

另外，台積電的設廠將使人口流入當地，帶動地方人口成長，未來當地無論餐飲業、清潔業、客服中心等產業，將會出現人力不足的現象，因此為了吸引人才流入，時薪恐怕得提高1.5倍，人力派遣公司大舉進駐當地拓展業務，而短時間內大量人口的流入，可能也會造成飯店等住宿業供應不足、交通堵塞、不動產價格翻騰等現象。