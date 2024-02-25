　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

經濟效益上看7兆日圓！TSMC熊本設廠「百業待興」　人力短缺成隱憂

▲▼台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區旁還荒蕪一片。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電熊本廠昨日開幕，廠區旁還荒蕪一片。（圖／記者高兆麟攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球半導體產業巨擘「台積電」（TSMC）前往日本熊本縣菊陽町設廠，昨（24）日第一工廠在萬眾矚目下正式開幕，預計能夠引領日本半導體產業復興，未來十年內為當地帶來高達6兆9千億日圓的經濟漣漪效應，當地居民也期盼台積電的設廠可以為地方帶來繁榮，然而當地目前卻也面臨人力短缺等問題。

根據日媒TBS電視台、TV朝日，台積電在日本九州熊本縣的第一座晶片廠24日下午落成開幕，包括日本經濟產業大臣齋藤健、熊本縣知事蒲島郁夫、台積電董事長劉德音皆出席開幕儀式，日本國內一致認為菊陽町迎來百年來一遇的絕好翻身大機會，包括本月6日發表動工計畫的第2工廠，預計投資額規模達到3兆日圓。

對於人口僅4.4萬的小鎮菊陽町而言，台積電的投資設廠自然能帶來鹹魚翻身的機會。當地居民一方面期盼，隨著台積電員工們的進駐能夠為地方帶來繁榮與成長；不過另一方面，當地農民們也擔憂，長年使用的旱田可能會因台積電的進駐而變得無法再使用，且交通堵塞可能也是待解的問題。

▲▼ 台積電熊本廠今（2/24）日開幕，在前往廠區道路大塞車（圖／記者高兆麟攝）

▲ 台積電熊本昨日開幕，在前往廠區道路大塞車，未來當地恐面臨交通堵塞等問題。（圖／記者高兆麟攝）

日媒《產經新聞》分析，如同齋藤健出席開幕典禮時所述，隨著台積電在熊本縣的總投資額達到200億美元（3兆日圓），能強化日本國內半導體產業根基，更能帶動豐田汽車、汽車零件供應商電裝（Denso）、索尼集團（SONY）的成長，也因此台積電的進駐為日本國內製造業的復興帶來一絲期望。

台積電設在熊本縣菊陽町的第一座晶片廠，將來也需要進行相關的建設與設備維護，因此有望因需求量的增長而帶動相關產業成長，對於中小企業的漣漪效應也備受關注，相關高層更透露，其實尚未對外公開的計畫還有很多，也因此台積電的實際投資額未來恐怕達到6至7兆日圓。

▲▼ 台積電熊本廠今（2/24）日開幕，臨近超市特別開闢台灣特產區 。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電熊本廠昨日開幕，臨近超市特別開闢台灣特產區 。（圖／記者高兆麟攝）

不過，熊本縣當地卻也出現人力短缺的問題。報導指出，目前台積電所設置的第一工廠約有1300人辦公，未來一旦第二工廠落成啟用後，合計總人力將多達3400人，屆時九州各地的半導體相關人才在未來10年來將會缺乏1000人左右，也因此理工人才的爭奪會面臨激烈競爭。

另外，台積電的設廠將使人口流入當地，帶動地方人口成長，未來當地無論餐飲業、清潔業、客服中心等產業，將會出現人力不足的現象，因此為了吸引人才流入，時薪恐怕得提高1.5倍，人力派遣公司大舉進駐當地拓展業務，而短時間內大量人口的流入，可能也會造成飯店等住宿業供應不足、交通堵塞、不動產價格翻騰等現象。

ET快訊
快訊／過彎失控對撞！　18歲重機男宣告不治
蘋果iOS 17爆災情！　通話聲音「完全聽不到」　
缺採購助理！　電子公司「狂收大神履歷」傻了
19歲男大生割包皮　醫翻開一看：不幸的事發生了
台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠
快訊／7縣市低溫特報！　北北基恐跌破10度
鹿耳門煙火炸傷人！　夫妻滿地血「痛到狂抖」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

特斯拉棄單「4000塊派」害慘烘焙店　馬斯克霸氣出手了

川普拿下南卡州初選勝利！　前州長海利主場優勢失敗

經濟效益上看7兆日圓！TSMC熊本設廠「百業待興」　人力短缺成隱憂

怒堵馬克宏大罵滾蛋辭職　法國數百農民展場與警爆衝突

年薪達474萬元　在全美15座大城市卻淪「下層中產階級」

快訊／北海道無業男持刀闖超商「砍傷3店員」　1人送醫不治

烏克蘭恐再失大片領土！　專家預測2024戰況：西方不容再誤判

她慶生嗨玩卡丁車！　下秒「長髮捲入車輪」頭皮掀起慘死

4西方領袖現身基輔力挺　澤倫斯基：烏克蘭終將取得勝利

英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

特斯拉棄單「4000塊派」害慘烘焙店　馬斯克霸氣出手了

川普拿下南卡州初選勝利！　前州長海利主場優勢失敗

經濟效益上看7兆日圓！TSMC熊本設廠「百業待興」　人力短缺成隱憂

怒堵馬克宏大罵滾蛋辭職　法國數百農民展場與警爆衝突

年薪達474萬元　在全美15座大城市卻淪「下層中產階級」

快訊／北海道無業男持刀闖超商「砍傷3店員」　1人送醫不治

烏克蘭恐再失大片領土！　專家預測2024戰況：西方不容再誤判

她慶生嗨玩卡丁車！　下秒「長髮捲入車輪」頭皮掀起慘死

4西方領袖現身基輔力挺　澤倫斯基：烏克蘭終將取得勝利

英烏智庫：俄羅斯火藥關鍵成分3大來源地　台灣入列

楊寶楨快要復出了？　媒體人曝：回訊息說「休息夠了」

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

睡進櫻花林！新竹豪華露營「最新露營車」開箱　走進獵徑中烤棉花糖

夏立言率團訪中「不排斥與陸官員見面」　將對陸船2死表達哀悼

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

日本仍在過苦日子？謝金河：日圓貶值是「必要之惡」

周曉涵才說「最刺激的過去了」　剛「辦完事」衣褲凌亂畫面曝光！

《灌籃高手》電影版驚傳不上串流！真人廣告掀轟動…網揭作者1堅持

台南按摩養生館暗藏春色！　警夜襲包廂查獲「連結ing」

金塊球星Nikola Jokic聊《英雄聯盟》！打上路最愛兩角色

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

21歲正妹遭棄屍山谷　最後身影曝

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

她玩卡丁車　「長髮捲入輪」頭皮掀起慘死

人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

台積電催化　日半導體走向專業分工

星國爆乳網紅「賣屁」大賺　洗澡水破萬台幣

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

納瓦尼遺體已移交給家屬

英烏智庫：俄火藥成分3大來源　台灣入列

收入翻倍！熊本計程車司機嗨喊「台積電是神」

更多熱門

相關新聞

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

北海道一名43歲男子25日上午持刀闖入超商，揮刀砍傷3名店員，其中一名40多歲店員遭砍後意識不明，緊急送往醫院後仍宣告不治，行兇男子也依殺人未遂罪被當場逮捕，目前仍在調查行兇動機。

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

搶攻台積電帶來商旅需求　DoMo熊本酒店式公寓明年3月落成

搶攻台積電帶來商旅需求　DoMo熊本酒店式公寓明年3月落成

台積電熊本廠食堂徵才月薪破10萬？真相曝光

台積電熊本廠食堂徵才月薪破10萬？真相曝光

台積電翻轉熊本小鎮　員工讚好山好水令人放鬆

台積電翻轉熊本小鎮　員工讚好山好水令人放鬆

關鍵字：

日韓要聞台積電日本熊本縣菊陽町

讀者迴響

熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

作家H掀「陳珮甄9罪狀」夜會人夫又裝乖！女方痛發聲

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

愛貓突然掰咖了　醫一句讓她超糗

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面