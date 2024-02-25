台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

▲台積電熊本廠24日開幕。（圖／記者高兆麟攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

台積電熊本廠24日正式舉行開幕典禮，相較一般晶圓廠需要花3年才落成完工，熊本廠只花了1年8個月就蓋好。外媒指出台積電在日建廠的三大優勢，在於政府支持、24小時施工以及日圓貶低形成的相對低成本勞動力，加上日本大廠索尼（SONY）扮演關鍵角色，現在熊本廠落成啟用，也讓日本在全球自製晶片浪潮中取得早期勝利。

綜合外電報導，為避免疫情期間全球供應鏈遭打亂的亂象重演，以及地緣政治緊張局勢加劇，包括中國對台灣的進一步施壓，使各國政府積極尋求晶片自產。相較於台積電熊本廠落成啟用，更早施工的美國亞歷桑納州廠，遇到的挑戰與問題更多，加上政府補貼沒到位，量產時間已延後到2025年。

反觀日本成功的因素來自於其他人難以複製，像是日本政府高效率的支持，嚴格執行的施工進度，還有彈性更大、成本更低的勞動力。

分析指出，5年來日圓大幅貶值，日本工資相較全球標準偏低，ERI經濟研究所數據指出，日本建築工人平均工資每小時2000日圓（約新台幣420元），亞利桑那州平均工資為每小時24美元（約新台幣758元）。

日本工會也比美國工會更有彈性，每周工作7天，24小時輪班，日夜施工讓菊陽町居民都把熊本廠工地稱為「不夜城」。此外，日本經濟產業省行動果斷有效率，同意為熊本廠補貼半數約80億美元（約新台幣2529億元）的費用，比起在美國遇到的種種卡關問題，這筆補貼十分慷慨有效率。

熊本縣知事蒲島郁夫表示，當局致力於在2年內落成熊本廠，因為那是台積電提出的要求，「準時對於贏得信任很重要」。

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）指出，台積電在亞利桑那與熊本之間所受到的待遇對比非廠明顯，日本政府的聲量雖然不大，「但或許比美國和歐洲更支持台積電。」

台積電也表示，在日本的成就得力於「供應商、客戶、商業夥伴、政府和學術界的支持」，並且表示熊本廠建設項目與其他國家「本質上沒有可比性」。

台積電當初認為，若日本最具代表性的公司願意投資合資企業，進度將會更加順暢，於是透過日本經濟產業省共同與索尼接洽，最終讓索尼點頭成為熊本廠股東之一，持股比例低於20％。

台積電還請來立業184年的東京建築公司鹿島建設，作為工程總承包商，快速招聘到7000名工人為熊本廠施工。招工負責公司兵庫縣的「NowPlus」資深常務董事Kazuhisa Matsuda指出，同樣的工作在外面拿3萬日圓，在台積電工地通常可領到5萬日圓。

美國知名經濟諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）智庫主任高瓊（Reva Goujon）表示，日本經濟產業產不斷反思過去的錯誤，思考如何做得更好，而熊本廠正是日本再起之作，建廠過程的資金、人力等規畫都堪稱範例。