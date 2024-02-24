搬出「黨團大會」壓制傅崐萁？　洪孟楷堅持召委選舉不禮讓白營

▲傅崐萁、洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

第11屆立法院第1會期8大常設委員會召委選舉下周登場，國民黨團三長對是否與民眾黨團合作卻持不同態度，總召傅崐萁對召委藍白合稱「Open Mind」，首席副書記長林思銘則堅持「黨要有主體性」。國民黨團今（24）日一連三天在花蓮舉行共識營，黨團書記長洪孟楷於車站受訪時支持林的說法，稱「不需禮讓」更說當仁不讓，並否認不同調傳聞，「黨團大會是黨團最高決策，決議都要共同遵守」，似乎以此壓制傅崐萁。

各界關切藍白政黨在立院8大委員會召委選舉是否會合作，繼林思銘重申，「國民黨要有主體性」，洪孟楷今早又表態，本週末的黨團共識營就會討論，黨團的重大策略都需要黨團大會來決議，所以黨團共同決定最後結果，才會照那個方向來走。傅崐萁日前對於國民黨團不合作召委一事，稱「有誰說沒有談的空間？我都不曉得，你們有聽我講過嗎？」更說自己只講Open Mind（開放心態）。

洪孟楷、林思銘今傍晚抵達花蓮受訪時，洪特別澄清，黨團三長完全沒有不同調，就是服務黨團，黨團大會的決議共同遵守，議題絕對會在黨團大會、共識營充分討論，決定出來就共同往前衝，更重要的是良性互動、合作。

洪孟楷說，黨團大會是黨團最高決策，黨團大會做出的決議會一起遵守執行，他個人認為是當仁不讓，各委員會不只一個委員表達承擔召委責任，國民黨團應該自己承擔起來。召委不禮讓不代表不合作，相反是能夠跟在野良性合作互動，包括議案的設定、議程等等。

林思銘則表示，國民黨堅持主體性，絕對是當仁不讓，在很多的法案或是各項議題的主張上，還是要能主導各項議題法案，但也樂於跟民眾黨合作，他們希望立的法案，只要福國利民都會共同推出。

