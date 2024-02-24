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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台糖瘦肉精疑雲慘賠5千萬將告中市府？　鄭文燦：調查報告出來再說

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會 鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

瘦肉精疑雲延燒，台糖初步統計整體共損失約新台幣5200萬元，有立委建議「台糖該求償就應該求償」。對此，行政院副院長鄭文燦今（24日）出席《全球印太戰略》新書發表會時表示，經濟部長王美花是針對立委質詢時提到台糖是否提告，王美花是回應等調查報告出來再說，並沒有台糖說要提告台中市府這樣的宣示。

媒體追問對陳建仁昨日備詢表現打幾分？鄭文燦表示，副院長沒有幫院長打分數，陳建仁針對食安五環推動大量人力、預算以及法制修改，的確食安五環成果大、系統性食安事件減少很多，但還是有食安事件，並沒有一百分，還有很多地方要改進，因此提出很多改進策略，希望提高食安品質，從各個層面提高食安品質及國人信賴度。

鄭文燦強調，對於食安事件處理必須迅速有效，包含未來實驗室SOP，若發現有異常該如何通報、做好每個環節，食安從農場到餐桌，每個環節都有不同管理單位。

鄭文燦指出，這次台糖調查報告由農業部組成專家會議，檢查屠宰場所到畜牧場所哪個環節有問題，檢驗及取樣方法由衛福部專家會議討論，希望把單一實驗室事件跟檢體污染釐清。

至於台糖是否提吿台中市府？鄭文燦表示，昨天有立委問到，假設實驗室造成污染，而台糖肉品並沒有污染、有所損失怎麼辦，王美花是回應等調查報告出來再說，並沒有台糖說要提告台中市府這樣的宣示。
 

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