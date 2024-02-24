鄭文燦要邀盧秀燕吃鍋挺台糖　指盧也認單一事件「中央地方無對抗」

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，然後經大量抽驗，中央加上地方檢測結果是877比1，顯見是單一個案。行政院副院長鄭文燦今（24日）受訪時表示，本來想說找盧秀燕吃酸菜白肉鍋支持台糖，還沒機會約到她，她也說單一實驗室污染事件，如果鑑定報告出來，確實肉品沒有污染的話，應該要還台糖一個公道。

瘦肉精事件陷入羅生門，台中市長盧秀燕定調單一個案，就連民眾黨主席柯文哲日前都表示，如果其他肉都沒問題，那就是實驗室汙染，引來台中市衛生局長曾梓展反擊，稱這不是科學的說法。

鄭文燦表示，本來想說找盧秀燕吃酸菜白肉鍋支持台糖，還沒機會約到她，她也說單一實驗室污染事件，至於污染怎麼形成，需要專家鑑定，但台糖確實是無辜受害者，如果鑑定報告出來，確實肉品沒有污染的話，應該要還台糖一個公道，也不要影響其他豬農。

鄭文燦也喊話，請大家多多消費支持豬農跟台糖，實驗室工作人員很辛苦，陳建仁肯定基層辛苦，但要提出完整調查報告、檢討SOP，讓大家知道食安每一環都很重要，這是共同目標，沒有中央跟地方對抗問題，台糖百年商譽還是要幫他顧好。

鄭文燦強調，自己跟盧秀燕對食安一樣重視、對台糖跟豬農一樣支持，這點不會有不一樣。

有媒體追問，如何看待昨日食安專報中，國民黨立委徐巧芯質詢不讓陳建仁回答？鄭文燦表示，專案報告是立法委員跟備詢官員共用質詢時間，採取一問一答、即問即答方式，韓國瑜也解釋得很清楚，要給部會首長有回答機會才叫質詢，如果只是自說自話，大家都聽不太清楚，無法產生對話，對質詢品質沒有幫助。

鄭文燦指出，質詢應該理性專業科學探討，不該變成情緒表達，對問題釐清沒有幫助，立法院是互相尊重場合，也尊重立委選擇表達言論跟立場的方式。