瘦肉精「天選之肉」事件損失5200萬　台糖研議提告台中市府

▲行政院長陳建仁、經濟部長王美花、農業部代理部長陳駿季。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，然後大量抽驗至20日，中央加上地方檢測結果是877比1，引起民眾疑慮，台糖則損失慘重。經濟部長王美花昨（23日）至立院備詢時透露，台糖公司陸續下架17公噸豬肉、此次損失約5200萬元，而整起事件在農業部及衛福部3月提出調查報告後，台糖再研議採取法律行動。

瘦肉精事件陷入羅生門，就連民眾黨主席柯文哲日前都表示，如果其他肉都沒問題，那就是實驗室汙染，引來台中市衛生局長曾梓展反擊，稱這不是科學的說法。

而行政院長陳建仁昨率部會閣員至立院食安報告，陳建仁備詢時證實，台中市府檢驗後，應該要有15天讓台糖申請複驗才能公布，但完全沒有做到，這就是沒有遵照SOP。衛福部長薛瑞元則回應，驗到後應該找同批豬肉再次檢驗，但台中市是針對同一盒豬肉驗了22次。

王美花備詢時透露，台糖下架超過17公噸豬肉、初步統計直接損失1700多萬，加上第三方公正單位檢驗、動員人力，共損失約5200萬。

對該起損失，民進黨立委李坤城質詢時指出，台糖若該求償就求償。立委洪申翰也指出，台糖公司在2月7日向台中市府發出的公文，請求台中市府追加檢驗，檢驗費用台糖願意自己出。但被台中市府拒絕，公布前有很多程序沒做、公布後人家請你加驗也拒絕，若要當食安守護者，台中市府還有很多該做的事沒做。

洪申翰表示，此次風波，台糖此次估計損失5128萬、動員人力741人，且都在春節期間，他們也很想哭，很多豬農跟廠商名譽受損，他們陳情說，不能夠放任國營事業、優良廠商這樣被汙衊、被抹黑。除了立即澄清、立即加驗以外，很多民眾期待透過提告、透過法律行動來捍衛受損的名聲和商譽。

對此，經濟部表示，台糖希望盡快釐清事實、恢復聲譽，在3月專家報告出爐後，研議是否向台中市府提告。