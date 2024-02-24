「應禮讓民眾黨1、2席召委」　趙少康：朱立倫、韓國瑜應支持藍白合作

▲前中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

立法院第11屆第1會期常設委員會召委選舉將於29日舉行，國民黨團內對於是否禮讓民眾黨卻不同調，總召傅崐萁認為要抱持開放態度，但書記長洪孟楷與首席副書記長林思銘皆認為「不需禮讓」。對此，前中廣董事長趙少康表示，投桃報李是做人的基本道理，國民黨不可以過河拆橋，應該禮讓民眾黨1、2個召委，且如果現在能夠善意溝通，也許未來縣市長選舉時可以合作，避免兩敗俱傷。

趙少康表示，總統大選他最早主張藍白合作，不合作很難贏，結果藍白陣營各有強烈反對者，反對者振振有詞，聲音還特別大，好像贊成合作的都是叛徒，結果證明不合作，賴清德只拿了40%的選票就笑呵呵地當選了。

趙少康透露，立院正副院長選舉時，民眾黨處境雖然兩難，但還是對國民黨婉轉釋出善意，韓國瑜、江啟臣才能以不過半席次當選，否則只要民眾黨在第一輪時有6張、第二輪時有4張票投給民進黨，韓、江就會落選，韓國瑜、江啟臣心裡最清楚，國民黨不可以過河拆橋，裝傻裝糊塗。

趙少康表示，未來4年，很多重要法案、政策、預算及人事同意權行使，藍白如果不合作，就仍舊是民進黨獨霸的局面。國民黨的52+2席，因為不過半，還是會功敗垂成，只能徒呼負負而已，跟上屆的38席，沒有什麼差別。國民黨的立委不要忘了，前總統馬英九執政的8年，國民黨在立院曾經有過四分之三、三分之二的席次，但當選票不能發揮效用時，下個8年只給你31席與38席，多麼淒慘。

趙少康認為，投桃報李，是做人的基本道理；互釋善意，是藍白合作的基礎，所以本會期立院召集委員的選舉，國民黨應該禮讓民眾黨1、2個召委。不過，聽說國民黨團總召傅崐萁推動得很辛苦，因為黨團反對的立委不少，其實禮讓召委只是一種善意的表達，民眾黨還不一定稀罕。

趙少康指出，召委的功能在排法案，做主席有時反而不好發言太多，說實話其實也沒那麼重要，而且4年有8個會期，第一會期讓一讓又何妨？國民黨就是不懂讓的道理，所以親民黨主席宋楚瑜到現在對國民黨還充滿怨懟。國民黨有立委想選縣市長，怕民眾黨的立委搶了風頭，反對合作當然也有反對道理，不過如果現在能夠善意溝通，也許未來縣市長選舉時可以合作，避免兩敗俱傷。

趙少康說明，如果國民黨怕民眾黨立委表現好，下次立委選舉在同選區遇到民眾黨競爭，那就不是給不給1、2席召委的問題，而是平常自己能不能比民眾黨立委更快提出更好的質詢、法案與政策主張？能不能做更好的選民服務？選舉時要比的是問政紀錄，阻擋別人是沒有用的。

趙少康強調，要成為能成大事的政治領袖，心胸要大，要看大不看小、看遠不看近，小恩小怨的事不值得計較，當局者迷旁觀者清，歷史給了第一次「三黨不過半」的機會，要成事還是砸鍋，就在一念之間。

趙少康說，民眾黨是否多變？民眾黨是否值得信任？是民眾黨的事，國民黨是立院最大黨，大黨就要有大黨的樣子，社會自有公評，選民自有公道，「寧可人負我，不可我負人」是最根本的態度，呼籲國民黨主席朱立倫、立法院正副院長韓國瑜、江啟臣在這關鍵時刻，應該動員表達支持藍白合作的立場。